Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус сказал в эфире 24 Канала, что ключевой темой встречи станет давление на Китай о прекращении закупок российских энергоносителей. Однако нет уверенности, что Пекин достаточно прижмет Кремль для завершения войны по модели Трампа.

Сможет ли США победить Китай в экономической гонке?

Трамп часто заявляет о "замечательных разговорах" с другими лидерами, но на практике это не приводит к конкретным результатам.

Встреча Дональда Трампа с Си Цзиньпином состоится 30 октября в Южной Корее.

США и Китай снова находятся в состоянии торгового напряжения – решается, чья экономика станет господствующей в мире. Переговоры, которые должны были завершиться 12 августа, продлили до 12 ноября из-за отсутствия договоренностей.

Китай резко увеличивает свои золотые запасы – с примерно 5 000 до 40 000 тонн за полгода. Аналитики предполагают, что страна готовится к возможным экономическим потрясениям или кризисам.

"Возможно, это была специальная информация для давления на Трампа во время переговоров. Но я не ожидаю какого-то революционного решения по их торговле", – подчеркнул Ус.

Сможет ли давление США приблизить завершение войны в Украине?

Трамп планирует поднять тему сотрудничества Китая с Россией и предупредить о возможных последствиях, если Китай не прекратит покупать у нее энергоносители.

Новые санкции США против России уже коснулись Китая и Индии – главных покупателей российской нефти, которые теперь пересматривают свои контракты. После завершения переходного периода 21 ноября последствия остаются неопределенными.

Санкции фактически блокируют расчеты в долларах с подсанкционными компаниями, а доллар до сих пор доминирует в мировых финансовых операциях.

Для многих контрагентов "Роснефти" и "Лукойла" нежелательно иметь риск проблем с США. Они сейчас думают, как дальше действовать, какие формы сотрудничества найти. Безусловно, что-то найдут, но это требует времени и создает определенные сложности. Именно эти сложности будут обсуждать Трамп и Си, и Си

– подчеркнул Ус.

Позиция Китая – не надо вводить эти санкции. Позиция США – пусть Россия останавливает свою агрессию.

Даже если Си Цзиньпин согласится давить на Москву, маловероятно, что это заставит Россию принять предложенную Трампом модель завершения войны, ведь она открыто выступает против замораживания конфликта.

