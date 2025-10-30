Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус сказав в ефірі 24 Каналу, що ключовою темою зустрічі стане тиск на Китай щодо припинення закупівель російських енергоносіїв. Проте немає впевненості, що Пекін достатньо притисне Кремль для завершення війни за моделлю Трампа.

Дивіться також: Зустріч, на яку чекає світ: як Трамп хоче змусити Сі Цзіньпіна та Путіна закінчити війну в Україні

Чи зможе США перемогти Китай в економічних перегонах?

Трамп часто заявляє про "чудові розмови" з іншими лідерами, але на практиці це не приводить до конкретних результатів.

Зверніть увагу! Зустріч Дональда Трампа з Сі Цзіньпіном відбутися 30 жовтня в Південній Кореї.

США і Китай знову перебувають у стані торгової напруги – вирішується, чия економіка стане панівною у світі. Переговори, які мали завершитися 12 серпня, продовжили до 12 листопада через відсутність домовленостей.

Китай різко збільшує свої золоті запаси – з приблизно 5 000 до 40 000 тонн за пів року. Аналітики припускають, що країна готується до можливих економічних потрясінь або криз.

"Можливо, це була спеціальна інформація для тиску на Трампа під час переговорів. Але я не очікую якогось революційного рішення щодо їхньої торгівлі", – підкреслив Ус.

Чи зможе тиск США наблизити завершення війни в Україні?

Трамп планує порушити тему співпраці Китаю з Росією та попередити про можливі наслідки, якщо Китай не припинить купувати в неї енергоносії.

Нові санкції США проти Росії вже торкнулися Китаю та Індії – головних покупців російської нафти, які тепер переглядають свої контракти. Після завершення перехідного періоду 21 листопада наслідки залишаються невизначеними.

Санкції фактично блокують розрахунки в доларах із підсанкційними компаніями, а долар досі домінує у світових фінансових операціях.

Для багатьох контрагентів "Роснафти" та "Лукойлу" небажано мати ризик проблем зі США. Вони зараз думають, як далі діяти, які форми співпраці знайти. Безумовно, щось знайдуть, але це потребує часу і створює певні складнощі. Саме ці складнощі обговорюватимуть Трамп і Сі,

– наголосив Ус.

Позиція Китаю – не треба запроваджувати ці санкції. Позиція США – нехай Росія зупиняє свою агресію.

Навіть якщо Сі Цзіньпін погодиться тиснути на Москву, малоймовірно, що це змусить Росію прийняти запропоновану Трампом модель завершення війни, адже вона відкрито виступає проти заморожування конфлікту.

Що ще відомо про зустріч Трампа і Сі?