Журналіст і медіатренер Павло Новіков в ефірі 24 Каналу пояснив, що Трамп прагне досягти нового балансу сил і послабити союз Пекіна з Москвою. За його словами, українське питання вперше за довгий час опинилося серед тем найвищого рівня світової дипломатії.

Про що говоритимуть Трамп і Сі Цзіньпін?

Новіков пояснив, що майбутня зустріч лідерів США та Китаю стане визначальною для глобальної політики. Її мета не розв'язати конфлікти, а встановити нову систему стримувань і противаг між провідними державами, у якій Україна вже є важливою частиною.

Нас чекають найголовніші переговори у світі – між Сполученими Штатами і Китаєм,

– наголосив журналіст.

Він підкреслив, що Росія вже не є рівним партнером у цьому діалозі. Ключові теми зустрічі стосуватимуться торгівлі, контролю за впливом і ресурсами, а також майбутнього балансу сил у світі. Для України важливо, що її питання вперше опинилося в центрі глобальних переговорів.

Переговори США і Китаю важливі для України

Майбутня зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна визначатиме не лише економічний, а й безпековий баланс у світі. Україна вперше опинилася серед тем найвищого рівня, тож питання війни й допомоги Києву обговорюють у форматі глобальної політики.

Мені додає оптимізму, що українська тема стає частиною найголовніших переговорів цієї осені,

– сказав Новіков.

Швидких результатів після зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіна не варто очікувати. Баланс між провідними державами формується поступово, і без домовленостей США та Китаю світ не побачить змін у підході до війни в Україні.

Це надовго – не менше ніж пів року, а можливо й більше,

– підкреслив Новіков.

Він пояснив, що американська дипломатія ніколи не прагне миттєвих рішень. Її мета – створити стабільну систему впливів, і саме тому наслідки переговорів Вашингтона та Пекіна можуть визначати глобальну політику ще багато років.

Що відомо про заплановану зустріч Дональда Трампа і Сі Цзіньпіна?