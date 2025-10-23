Про це пише 24 Канал з посиланням на Clash Report.

Що відомо про майбутню зустріч лідерів США та КНР?

У Білому домі 23 жовтня виступили із низкою заяв. Прессекретарка Каролін Лівітт анонсувала зустріч президента США Дональда Трампа із головою Китаю Сі Цзіньпіном.

Їхня зустріч запланована на четвер, 30 жовтня. Після переговорів із китайським керівником Трамп повернеться до Вашингтона.

У четвер вранці за місцевим часом президент Трамп візьме участь у двосторонній зустрічі з головою Китайської Народної Республіки Сі,

– повідомили в Білому домі.

Пропагандистське росЗМІ "РИА Новости" уточнює, що зустріч лідерів може відбутися у Південній Кореї.

