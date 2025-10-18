Що наразі відбувається між Вашингтоном та Пекіном?

Бессент повідомив, що у п’ятницю ввечері він провів онлайн-розмову з Хе, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Раніше глава Мінфіну описав свої дискусії з китайським віцепрем’єром як "відверті та детальні" й підтвердив плани зустрітися особисто наступного тижня. У віртуальних переговорах також взяв участь торговий представник США Джемісон Грір.

Хе, я та делегація зустрінемося в Малайзії – ймовірно, через тиждень від завтра – щоб підготуватися до зустрічі двох президентів,

– сказав Бессент.

Державне агентство Сіньхуа повідомило, що сторони провели відвертий, глибокий і конструктивний обмін думками щодо важливих питань у сфері двосторонніх економічних і торговельних відносин.

Коментарі Бессента пролунали після того, як президент США Дональд Трамп висловив оптимізм щодо того, що переговори з китайськими посадовцями можуть призвести до домовленостей, які знизять напруження після його погроз різко підвищити мита.

Важливо! Загалом ці заяви свідчать про спробу Вашингтона заспокоїти побоювання щодо можливої повномасштабної торговельної війни з Пекіном, яка могла б серйозно вдарити по світовій економіці.

Дональд Трамп заявив, що вважає, що "все добре". Він додав, що США ладнають з Китаєм.

Президент Сполучених Штатів також зазначив, що очікує, що його запланована зустріч із президентом КНР Сі Цзіньпіном, яка має відбутися цього місяця в Південній Кореї на полях саміту лідерів Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, відбудеться за планом.

Ще тиждень тому Трамп натякав, що може скасувати свою першу особисту зустріч із Сі після повернення до Білого дому. Американський лідер обурився заявою китайського уряду про запровадження масштабного контролю над критично важливими рідкоземельними елементами.

Нагадаємо! Тоді він також оголосив про 100% додаткове мито на імпорт китайських товарів, яке мало набути чинності 1 листопада.

Однак у п’ятницю Трамп назвав повернення до надвисоких тарифів "несталим".

Раніше цього року США та Китай досягли перемир’я, за яким Вашингтон призупинив запровадження 145% тарифів на китайські товари, а Пекін пообіцяв відновити постачання рідкоземельних магнітів. Ця угода має завершитися в листопаді.

Майбутні переговори стануть новою спробою досягти торговельного порозуміння після вже чотирьох раундів двосторонніх зустрічей. Раніше Бессент і Хе проводили переговори у:

Мадриді; Стокгольмі; Лондоні; Женеві.

Цього разу місцем зустрічі стане Куала-Лумпур, столиця Малайзії. Наступного тижня там також відбудеться саміт Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН), який збере багатьох світових лідерів.

Я думаю, що напруга спала,

– сказав Скотт Бессент.

Зауважте! Він висловив сподівання, що Китай покаже ту ж повагу, яку США продемонстрували їм. Зокрема Бессент впевнений, що Трамп, завдяки своїм відносинам із президентом Сі, зможе повернути все у правильне русло.

Як торговельна війна між країнами може вплинути на світову економіку?

Міжнародний валютний фонд говорить про "значні ризики зниження" глобального зростання. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

Якщо ці ризики все ж матеріалізуються у вигляді вищих тарифів та збоїв у ланцюгах постачання, то найбільші економіки світу постраждають.

Зокрема зростання може бути нижчим на 0,3 пункту. А якщо виникне подальша напруженість, то це означатиме ризики зниження для Китаю.

