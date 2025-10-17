Чому Китай відмовляється від ринку США?

Китайські компанії почали активніше продавати свою продукцію покупцям у Європі, Латинській Америці, на Близькому Сході та в Африці замість США, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

За словами представників бізнесу, місяці взаємних ескалацій і деескалацій тарифів США та Китаю, короткочасне перемир’я і нові погрози Трампа їх "надзвичайно виснажили".

Навіть ті компанії, які отримували понад половину своїх доходів від американських замовлень, зізнаються, що "здалися" на американському ринку і шукають інші напрямки збуту.

Ситуація надто нестабільна. Трамп як дитина – один момент плаче, наступний сміється. З цим неможливо гратися,

– пояснила Чері Юань, менеджерка з продажів у Greenyellow Electric Technology.

Проте китайські експортери не надто задоволені ситуацією, навіть знайшовши нові ринки. Глобальне споживання їхньої продукції недостатнє, щоб замінити попит зі США, через що обсяги замовлень і доходи впали наполовину.

Річ у тім, що усі компанії Китаю, що орієнтовані на експорт, майже одночасно переорієнтувалися на інші ринки. У підсумку конкуренція знизила ціни, ускладнюючи виробникам можливість залишатися на плаву.

Втратити доступ до США, найбільшого споживчого ринку, – це як залізнична галузь, що залишилася без локомотива,

– говорить Джеки Рен, власник фабрики Gstar Electronics Appliance.

Важливо! Китайські експортери наголошують, що рішення покинути американський ринок було вимушеним.

Як зріс експорт Китаю?

Попри відмову від ринку США, експорт Китаю значно зріс у 2025 році.

Дані китайської митниці цього тижня показали, що китайський експорт збільшився на 7,1% – до 19,95 трильйона юанів (приблизно 2,80 трильйона доларів) за перші 9 місяців цього року, пише Bloomberg.

При цьому експорт США у вересні впав на 27%, скорочуючись шостий місяць поспіль.

Однак постачання до інших країн, окрім США, зросли на 14,8% – до найвищого показника з березня 2023 року.

Варто знати! Продажі китайських товарів до країн Євросоюзу підскочили на 14% у вересні – найбільше за понад три роки.

