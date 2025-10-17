Як суперечка вплине на ВПП?

Ризики існують через відновлення суперечки між США та Китаєм, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Після місяців відносної стабільності у відносинах між США та Китаєм, напруженість загострилася останніми тижнями, коли Вашингтон запропонувати тарифи на китайські судна. Китай відповів аналогічними діями, окресливши жорсткіший контроль над експортом рідкісноземельних елементів.

Якщо ці ризики матеріалізуються у вигляді вищих тарифів та збоїв у ланцюгах поставок, то зростання може бути нижчим на 0,3 пункту. Якщо виникне подальша напруженість, це також означатиме ризики зниження для Китаю,

– пишуть у виданні.

Політики уважно стежать за відновленням торговельної напруженості між двома найбільшими економіками світу. Цього тижня міністр фінансів США Скотт Бессент розкритикував високопоставленого китайського торгового чиновника, звинувативши його у прибутті до Вашингтона без запрошення.

Економічна активність в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні залишається стійкою, незважаючи на основний тягар тарифів США та підвищену політичну невизначеність. Тим не менш, МВФ стурбований тим, що торговельна напруженість досі не вирішена.

МВФ очікує, що економічне зростання Азії цього року сповільниться до 4,5% порівняно з 4,6% у 2024 році, що на 0,6 процентного пункту вище за квітневий прогноз, коли президент Дональд Трамп вперше оголосив про імпортні мита. Очікується, що наступного року зростання ще більше сповільниться до 4,1%.

Загалом зростання в Азії підвищують кілька показників:

сильний експорт;

технологічний бум;

полегшення макроекономічної політики, що підкріплюється сприятливими фінансовими умовами.

Однак ризики для перспектив залишаються, адже вплив тарифів все ще проявляється і може загостритися, особливо якщо зросте невизначеність у торговельній політиці або геополітична напруженість.

Як тарифи Трампа допоможуть бюджету США?

Дефіцит бюджету США дещо зменшився у 2025 фінансовому році, оскільки тарифні надходження досягли рекордно високого рівня, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінфін США.

Дефіцит за фінансовий рік склав 1,78 трильйона доларів, що на 2% менше, ніж 1,82 трильйона доларів у 2024 році. Розрив значною мірою відповідає оцінці Бюджетного управління Конгресу.

Різке підвищення тарифів президентом Дональдом Трампом допомогло збільшити чисті тарифні надходження у розмірі 195 мільярдів доларів за фінансовий рік, який завершився 30 вересня. Міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що США можуть отримувати до 500 мільярдів доларів щорічно у вигляді тарифних надходжень.

Що відомо про торговельну війну між США та Китаєм?