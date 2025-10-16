Що говорять США та Китай?

У четвер, 16 жовтня, державні медіа Китаю опублікували "сім пунктів спростування" на критику США щодо експортних обмежень на рідкісноземельні метали, повідомляє 24 Канал з посланням на Reuters.

США закликають Пекін послабити контроль над експортом рідкісноземельних елементів.

Торговий представник Вашингтона Джеймісон Грір назвав нові обмеження Китаю "спробою захопити владу над глобальними ланцюгами постачання".

При цьому він припустив, що Китай може уникнути 100% мит, якими погрожує президент Дональд Трамп, якщо скасує експортні обмеження на рідкісноземи.

У відповідь Китай заявив, що, мовляв, завчасно повідомив Вашингтон про нову систему видачі ліцензій на експорт цих критичних матеріалів. Ба більше, додав, що вона відповідає правилам, які діють у всіх провідних економіках світу.

Як росте напруга між США та Китаєм?

Словесна війна за рідкісноземельні метали триває між Вашингтоном та Пекіном від часу телефонної розмови Трампа та Сі Цзіньпіна у вересні. Відтоді обидві сторони звинувачують один одного в ескалації напруги напередодні можливих переговорів лідерів.

Китай говорить, що загострення ситуації відбулося після рішенням США розширити список суб'єктів, які, на їхню думку, обходять експортні обмеження на високотехнологічне обладнання. До переліку додали китайські компанії.

У США наполягають, що напруга почалася саме після запровадження Китаєм контролю над експортом критичних мінералів, що Трамп назвав "шокуючим кроком".

США роками перебільшують питання національної безпеки та зловживають експортними обмеженнями, застосовуючи дискримінаційні практики проти Китаю,

– зазначає офіційне видання Комуністичної партії Китаю People’s Daily.

Водночас Китай підкреслює, що, мовляв, американський список експортних обмежень включає понад 3000 позицій, тоді як китайський – усього близько 900.

Варто знати! США ще з 1950-х років застосовує обмеження на експорт, щоб забороняти іноземним виробникам мікрочипів продавати продукцію Китаю, якщо вона створена з використанням американських технологій.

Що відомо про експортні обмеження Китаю?