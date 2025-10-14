Як ЄС хоче відповісти Китаю на обмеження?
Минулого тижня Китай значно розширив обмеження на експорт рідкісноземельних матеріалів, додавши нові елементи, технології переробки та посилений контроль для напівпровідникової галузі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Міністри ЄС, які зібралися в Данії для обговорення торгових питань, назвали ці заходи Китаю "критично важливою проблемою".
Єврокомісар з торгівлі Марош Шефчович вважає обмеження невиправданими. Він повідомив, що міністри G7, ймовірно, обговорять варіанти реагування на них у середу, 15 жовтня. Також посадовець уже поговорив про цю проблему з міністром торгівлі США Говардом Лутніком.
Ми обговорювали вчора, що після цієї першої дискусії доцільно організувати відеодзвінок G7 найближчим часом,
– додав Шефчович.
Він зазначив, що спільні кроки ЄС, США та G7 можуть включати диверсифікацію постачання рідкісноземельних елементів, зокрема через спільні проєкти з видобутку та переробки критичних мінералів.
Звісно, такі проєкти потребують часу, але сигнал від Китаю чітко показує: ми маємо максимально прискорити ці процеси.
Міністр закордонних справ Данії Ларс Расмуссен також заявив, що ЄС потрібна "єдина та жорстка відповідь" на експортні обмеження Пекіна.
ЄС є найбільшим торговим утворенням у світі. Але ми маємо залишатися реалістами. Це також сфера спільних інтересів з нашими друзями в США. Якщо ми триматимемося разом, зможемо значно ефективніше тиснути на Китай, щоб він діяв чесно,
– наголосив Расмуссен.
Проте у ЄС не підтримують запровадження високих тарифів, якими Трамп погрожував Пекіну, а віддають перевагу відкритим та прямим переговорам. Єврокомісар з торгівлі збирається поспілкуватися щодо експортних обмежень зі своїм китайським колегою наступного тижня.
Варто знати! Попередні експортні обмеження Китаю на рідкісноземельні матеріали, оголошені у квітні, спричинили їх глобальний дефіцит, зокрема для автовиробників. Компанії навіть почали шукати альтернативні джерела постачання, пише The Financial Times. Лише серія угод з ЄС та США пом’якшила кризу постачання.
Що відомо про експортні обмеження Китаю?
У відповідь на експортні обмеження Пекіна президент США Дональд Трамп оголосив нові 100% тарифи на імпорт товарів із Китаю та заявив про намір ввести додатковий експортний контроль на критичні технології.
Водночас США намагаються зменшити свою залежність від Китаю щодо рідкісноземельних металів і магнітів. Для цього Пентагон планує закупити таких критичних мінералів на суму 1 мільярд доларів.
Втім, Пекін у неділю, 12 жовтня, підкреслив, що вплив нових експортних обмежень на глобальні ланцюги постачання буде нібито "надзвичайно обмеженим".