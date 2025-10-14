Як ЄС хоче відповісти Китаю на обмеження?

Минулого тижня Китай значно розширив обмеження на експорт рідкісноземельних матеріалів, додавши нові елементи, технології переробки та посилений контроль для напівпровідникової галузі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Міністри ЄС, які зібралися в Данії для обговорення торгових питань, назвали ці заходи Китаю "критично важливою проблемою".

Єврокомісар з торгівлі Марош Шефчович вважає обмеження невиправданими. Він повідомив, що міністри G7, ймовірно, обговорять варіанти реагування на них у середу, 15 жовтня. Також посадовець уже поговорив про цю проблему з міністром торгівлі США Говардом Лутніком.

Ми обговорювали вчора, що після цієї першої дискусії доцільно організувати відеодзвінок G7 найближчим часом,

– додав Шефчович.

Він зазначив, що спільні кроки ЄС, США та G7 можуть включати диверсифікацію постачання рідкісноземельних елементів, зокрема через спільні проєкти з видобутку та переробки критичних мінералів.

Марош Шефчович Єврокомісар з торгівлі Звісно, такі проєкти потребують часу, але сигнал від Китаю чітко показує: ми маємо максимально прискорити ці процеси.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Расмуссен також заявив, що ЄС потрібна "єдина та жорстка відповідь" на експортні обмеження Пекіна.

ЄС є найбільшим торговим утворенням у світі. Але ми маємо залишатися реалістами. Це також сфера спільних інтересів з нашими друзями в США. Якщо ми триматимемося разом, зможемо значно ефективніше тиснути на Китай, щоб він діяв чесно,

– наголосив Расмуссен.

Проте у ЄС не підтримують запровадження високих тарифів, якими Трамп погрожував Пекіну, а віддають перевагу відкритим та прямим переговорам. Єврокомісар з торгівлі збирається поспілкуватися щодо експортних обмежень зі своїм китайським колегою наступного тижня.

Варто знати! Попередні експортні обмеження Китаю на рідкісноземельні матеріали, оголошені у квітні, спричинили їх глобальний дефіцит, зокрема для автовиробників. Компанії навіть почали шукати альтернативні джерела постачання, пише The Financial Times. Лише серія угод з ЄС та США пом’якшила кризу постачання.

Що відомо про експортні обмеження Китаю?