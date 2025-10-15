Чому Китай виступає проти?

Великі китайські авіакомпанії закликали Трампа відмовитися від плану заборони їм польотів над Росією на рейсах США, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

За їхніми словами, це призведе до збільшення часу польоту, підвищення цін на авіаквитки та може порушити роботу деяких маршрутів:

Air China та China Southern заявили, що це рішення негативно вплине на значну кількість пасажирів у Сполучених Штатах та Китаї;

China Southern прогнозує, що щонайменше 2 800 пасажирів, запланованих на пік святкового сезону з 1 листопада по 31 грудня, повинні будуть перебронювати квитки, "що поставить під загрозу їхні плани подорожей".

Окремо United Airlines закликала адміністрацію Трампа поширити заборону на Cathay Pacific, який здійснює рейси до Сполучених Штатів з Гонконгу та інших гонконгських перевізників над Росією.

У компанії стверджують що обмеження, встановлені Росією, означають, що їй "фактично заборонено відновлювати безпосадкові рейси до Китаю на раніше обслуговуваних маршрутах, таких як Нью-Йорк, Вашингтон, округ Колумбія, та Чикаго".

Чому Трамп хоче заборонити польоти над Росією?

Американські авіакомпанії скаржаться на "несправедливу перевагу" китайських перевізників, які скорочують час польоту над Росією, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Тому адміністрація Трампа вирішила заборонити ці польоти на рейсах до та зі США. Цей крок відбувається на тлі загострення торговельної війни між США та Китаєм, після того як Пекін посилив контроль над експортом рідкісноземельних елементів, важливих для американської промисловості.

Росія заборонила американським авіакомпаніям та багатьом іншим іноземним перевізникам польоти над своїм повітряним простором у відповідь на заборону Вашингтоном російських польотів над США у березні 2022 року після вторгнення Росії в Україну. Проте Китай досі користується цією можливістю.

