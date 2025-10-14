Про що говорив міністр фінансів США щодо Китаю?

Про це сказав міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бессент, пише 24 Канал з посиланням на Financial Times.

Бессент вважає, що введення обмежень (воно відбулося менш ніж за три тижні до зустрічі президента США Дональда Трампа з китайським лідером Сі Цзіньпіном у Південній Кореї) свідчить про проблеми всередині самої китайської економіки.

Це ознака того, наскільки слабка їхня економіка. Вони хочуть потягнути за собою вниз усіх інших. Можливо, у них є якийсь леніністський бізнес-підхід, за яким шкодити своїм клієнтам – гарна ідея,

– зазначив Скотт Бессент.

Він додав, що Китай – це найбільший постачальник у світі. І якщо Пекін прагне сповільнити глобальну економіку, то постраждають насамперед вони самі.

Міністр також зазначив, що Китай є "у стані рецесії, якщо не депресії". На його думку, Пекін намагається вийти з цього стану завдяки експорту.

Проблема в тому, що такими діями вони лише погіршують своє становище у світі,

– заявив міністр фінансів США.

Однак у Китаї повідомили, що готові "боротися до кінця" в торгівельній війні зі Сполученими Штатами.

Зауважте! Представник неназваного представника Міністерства торгівлі сказав, що якщо США хочуть боротися, то і в Пекіні будуть боротися до кінця. А якщо захочуть вести переговори, то "двері залишаються відкритими".

Що відомо про події?

Китай оголосив масштабні обмеження на експорт критично важливих рідкісноземельних мінералів. Про це пише WP. Зокрема Пекін додав до списку ще п'ять елементів до семи, які вже й так знаходилися під суворим експортним контролем.

Водночас Трамп у відповідь оголосив нові 100% тарифи на імпорт товарів з Китаю та заявив, що запровадить додатково експортний контроль на критичні технології, які призначаються для Пекіну.

Важливо! Дональд Трамп заявив, що може скасувати заплановану на кінець місяця зустріч із китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Що відбувалося далі?