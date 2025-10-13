Чим Венс пригрозив Китаю?
Водночас Білий дім наголосив, що експортні обмеження, як оголосила китайська влада, створюють серйозну перешкоду для переговорів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Дивіться також Китай обіграв США: як Пекін отримав перевагу у торгівельній війні з Вашингтоном
Віцепрезидент Джей Ді Венс закликав Китай "обрати шлях розуму" в останньому загостренні торгівельної війни.
Він назвав конфлікт країни "тривалою переговорною грою", але попередив, що США мають більше важелів впливу.
Це буде делікатний танець, і багато чого залежатиме від того, як реагуватимуть китайці. Якщо вони відповідатимуть дуже агресивно, я гарантую, що президент США має набагато більше карт, ніж Китайська Народна Республіка,
– наголосив Венс.
Разом з тим віцепрезидент додав, що США будуть розумними, якщо Пекін готовий до "розумного підходу".
Що у Китаї думають про погрози США?
Однак у Пекіні не дуже бояться погроз адміністрації США. У неділю Міністерство торгівлі Китаю оприлюднило заяву, у якій засудило плани Трампа увести 100% мита на китайські товари.
У відомстві звинуватили Вашингтон у погіршенні торгівельних відносин між країнами й пообіцяли увести нові обмеження у відповідь на американські тарифи, пише Financial Times.
Позиція Китаю щодо тарифних війн залишається незмінною: ми не хочемо війни, але не боїмося захищати свої інтереси,
– наголосили у міністерстві.
Що відомо про новий конфлікт США та Китаю?
Минулого тижня Китай запровадив широкі обмеження на експорт критично важливих рідкісноземельних мінералів і магнітів. Вони використовують у виготовленні різноманітної техніки, тож обмеження одразу викликали занепокоєння у виробників по всьому світу.
У відповідь на це рішення Пекіна Трамп пригрозив запровадити додатковий тариф у 100% на китайські товари. Крім того, президент США пообіцяв обмежити експорт критично важливого програмного забезпечення до Китаю.
Водночас у США намагаються заспокоїти ринки, які сколихнуло нове загострення у торгівельному протистоянні країн. У Truth Social президент Трамп заявив, що хвилюватися через Китай не варто, бо "все буде добре", і наголосив, що США хочуть допомогти Пекіну, а не нашкодити йому.