Чем Вэнс пригрозил Китаю?
В то же время Белый дом отметил, что экспортные ограничения, как объявила китайская власть, создают серьезное препятствие для переговоров, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Вице-президент Джей Ди Вэнс призвал Китай "выбрать путь разума" в последнем обострении торговой войны.
Он назвал конфликт страны "длительной переговорной игрой", но предупредил, что США имеют больше рычагов влияния.
Это будет деликатный танец, и многое будет зависеть от того, как будут реагировать китайцы. Если они будут отвечать очень агрессивно, я гарантирую, что президент США имеет гораздо больше карт, чем Китайская Народная Республика,
– подчеркнул Вэнс.
Вместе с тем вице-президент добавил, что США будут разумными, если Пекин готов к "разумному подходу".
Что в Китае думают об угрозах США?
Однако в Пекине не очень боятся угроз администрации США. В воскресенье Министерство торговли Китая обнародовало заявление, в котором осудило планы Трампа ввести 100% пошлины на китайские товары.
В ведомстве обвинили Вашингтон в ухудшении торговых отношений между странами и пообещали ввести новые ограничения в ответ на американские тарифы, пишет Financial Times.
Позиция Китая относительно тарифных войн остается неизменной: мы не хотим войны, но не боимся защищать свои интересы,
– отметили в министерстве.
Что известно о новом конфликте США и Китая?
На прошлой неделе Китай ввел широкие ограничения на экспорт критически важных редкоземельных минералов и магнитов. Они используют в изготовлении разнообразной техники, поэтому ограничения сразу вызвали беспокойство у производителей по всему миру.
В ответ на это решение Пекина Трамп пригрозил ввести дополнительный тариф в 100% на китайские товары. Кроме того, президент США пообещал ограничить экспорт критически важного программного обеспечения в Китай.
В то же время в США пытаются успокоить рынки, которые всколыхнуло новое обострение в торговом противостоянии стран. В Truth Social президент Трамп заявил, что волноваться из-за Китая не стоит, потому что "все будет хорошо", и подчеркнул, что США хотят помочь Пекину, а не навредить ему.