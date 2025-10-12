Что известно о торговой войне США и Китая?

Этой войны не хочет ни Пекин, ни Вашингтон, поскольку взаимные пошлины и экспортные ограничения угрожают нанести ущерб экономикам обеих стран и сорвать мировой рост, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

В четверг Китай нанес удар по США, объявив масштабные новые ограничения на экспорт критически важных редкоземельных минералов и магнитов, без которых невозможно производство ни ноутбуков, ни электромобилей, ни американских истребителей. При этом Пекин добавил в список еще 5 элементов к семи, которые уже и так находились под строгим экспортным контролем.

Трамп в ответ объявил новые 100% тарифы на импорт товаров из Китая и заявил в Truth Social, что введет дополнительно экспортный контроль на критические технологии, которые предназначаются для Китая.

Более того, президент США пригрозил, что отменит запланированную на конец месяца встречу с китайским лидером Си Цзиньпином, которая должна была стать подготовкой к большому саммиту в следующем году.

Однако Пекин и Вашингтон оставили время для маневра и не начали торговую войну сразу. Китай отложил введение новых ограничений до 1 декабря, а Трамп перенес введение тарифов на 1 ноября.

Это свидетельствует, что две крупнейшие экономики мира, вероятно, только занимают жесткие переговорные позиции, используя угрозы и ультиматумы, чтобы укрепить свои аргументы за столом переговоров,

– отмечает издание.

Почему эта война не выгодна Пекину и Вашингтону?

Однако на перспективу эти заявления США и Китая свидетельствуют о новом периоде напряжения между государствами с открытыми столкновениями и конфликтами. И это не выгодно никому.

Китай контролирует около 70% мировой добычи редкоземельных элементов и 90% их переработки. Поэтому вполне логично, что он использует это преимущество в торговой войне с США.

Однако и у Пекина есть свои слабые места.

Во-первых, США является лидером по производству полупроводников и программного обеспечения для проектирования микрочипов, в которых остро нуждается Китай для развития технологий искусственного интеллекта.

А во-вторых, крупнейшим в мире потребительским рынком является именно американский, и он обеспечивает примерно 15% китайского экспорта.

Готовность Китая сыграть "карточкой редкоземельных" заставляет США искать альтернативные источники – шаг, который Америка должна была бы сделать еще десятилетия назад. Несмотря на название, редкоземельные элементы не такие уж и редкие, но их проще и дешевле всего добывать именно в Китае,

– говорится в материале.

В результате Трамп ищет договоренностей по поставкам этих минералов с другими странами, которые имеют значительные запасы, в частности, с Украиной.

Однако Вашингтон зависят от Пекина в переработке минералов. США экспортируют в Китай 95% собственных редкоземельных материалов для обработки, потому что там гораздо дешевле это сделать, чем дома. А для того, чтобы развить переработку на американских предприятиях, понадобится 10 и более лет, поскольку разрешительные процедуры остаются слишком сложными и длительными.

Жесткая правда заключается в том, что в ближайшей перспективе США и Китай остаются взаимозависимыми. Торговая война не в интересах ни одной из сторон. И если "развод" пока нереально, то Вашингтону и Пекину лучше вернуться к разговору,

– отмечает издание.

Важно! Аналитики объясняют торговую войну тем, что США и Китай ведут борьбу за влияние и военное превосходство в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И эта борьба, настолько серьезная, что уже начались разговоры об "экономическом разъединении" двух стран.

Отношения США и Китая: что еще стоит знать?