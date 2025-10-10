Как новые тарифы повлияют на страны?
Трамп считает, что новые тарифы необходимы для защиты экономики США и стимулирования внутреннего производства, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Смотрите также Тарифы Трампа бьют по Индии: Всемирный банк дал неутешительный прогноз
Начиная с 14 октября, пиломатериалы из хвойных пород древесины будут иметь 10% пошлины, тогда как кухонные шкафы, туалетные столики и другие готовые изделия из древесины будут иметь 25% пошлины.
Наибольшему удару подвергнется Канада, ведущий поставщик пиломатериалов в США, экспорт пиломатериалов которого уже облагается отдельными пошлинами на общую сумму 35,19%. Две страны уже много лет ведут спор из-за заявлений США о том, что Канада несправедливо субсидирует свою лесную промышленность и продает товар по ценам, ниже рыночных.
Канада пытается спасти свою лесную промышленность, в частности, пообещав в августе финансовую поддержку в размере 1,2 миллиарда канадских долларов. Но страна также действует осторожно, опасаясь обострения спора.
Также пострадают Китай – один из двух крупнейших экспортеров деревянной мебели в США в 2024 году – и Вьетнам. Кроме тарифов, объявленных 29 сентября, деревянные шкафы и туалетные столики из Китая также подлежат дополнительным пошлинам, подобным тем, взимаемых с канадской древесины.
Последние из них наносят еще один удар по американским компаниям, которые либо перенесли производство в Китай, или решили покупать напрямую у китайских производителей, чтобы снизить расходы.
Как повысят тарифы в январе?
С 1 января существующие "деревянные тарифы" повысят, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
В частности, они вырастут следующим образом:
- на мягкую деревянную мебель – до 30%;
- на кухонные шкафы и ванны – до 50%.
Эти ставки будут касаться тех стран, которые не достигнут договоренности с США. Трамп обещает исключения для тех стран, которые уже заключили торговые соглашения с США. В частности, для Великобритании тарифы на древесину составят 10%, для Японии и Евросоюза – 15%.
Что известно о пошлинах Трампа и их последствиях?
Экспорт китайской одежды и текстиля в ЕС в первой половине 2025 года вырос на 20% из-за перенаправления товаров, пострадавших от тарифов Трампа. Они вызвали значительные изменения в цепочках поставок, заставляя китайские компании искать новые рынки сбыта в Европе.
Пошлины Трампа привели к росту цен на импортные товары в США, в частности на аудиооборудование и инструменты. Американские розничные торговцы, такие как Costco и Ashley Furniture, уменьшают импортные товары или повышают цены на свою продукцию.
Введенные Трампом 50% пошлины на индийские товары серьезно ударили по текстильной отрасли Индии, что привело к закрытию фабрик и росту долгов. После введения пошлин покупатели из США начали требовать 16% скидки, что сделало бы производство убыточным.