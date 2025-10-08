Как и почему Мексика может потерять деньги?
Мексиканские чиновники пообещали сопротивляться новым тарифам, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Хотя импортная пошлина применяется к грузовикам со всего мира, Мексика пострадает больше всего.
Страна поставляет 70% тяжелых грузовиков, импортируемых США, что делает их важным продуктом для местной экономики. Поэтому сейчас министр экономики Марсело Эбрард работает с американскими чиновниками, чтобы избежать новой пошлины.
Торговый вопрос очень динамичен: каждый день у нас есть новости, и мы должны адаптироваться. Тарифы на тяжелые грузовики влияют на экспорт на сумму 15 миллиардов долларов,
– сказал заместитель министра экономики по вопросам внешней торговли Луис Росендо Гутьеррес.
Среди крупных производителей в Мексике International Motors LLC является наиболее уязвимой, поскольку почти все ее грузовики в США производятся за рубежом. Daimler Truck Holding AG получает около 83% своих грузовиков в США с мексиканских производственных площадок.
Что известно о пошлинах Трампа с 1 ноября?
Президент Дональд Трамп объявил новые тарифы в размере 25%, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Они будут действовать на все средние и большие грузовые автомобили, импортируемые в США. Новый тариф заработает с 1 ноября 2025 года. Больше всего от новых правил пострадают 5 крупнейших импортеров грузовиков:
- Мексика;
- Канада;
- Япония;
- Германия;
- Финляндия.
Вместе с тем США подписали торговые соглашения с ЕС и Японией, в рамках которых согласовали 15% тарифы на легковые автомобили.
Заявление Трампа было связано с расследованием, начатым в апреле Министерством торговли США по импорту тяжелых грузовиков. Министерство торговли пришло к выводу, что "небольшое количество" иностранных поставщиков составляла основную часть импорта США из-за "хищнической торговой практики".
Тарифы США и их последствия
Экспорт китайской одежды и текстиля в ЕС в первой половине 2025 года вырос на 20% из-за перенаправления товаров, пострадавших от тарифов Трампа. Они вызвали значительные изменения в цепочках поставок, заставляя китайские компании искать новые рынки сбыта в Европе.
Пошлины Трампа привели к росту цен на импортные товары в США, в частности на аудиооборудование и инструменты. Американские розничные торговцы, такие как Costco и Ashley Furniture, уменьшают импортные товары или повышают цены на свою продукцию.
Введенные Трампом 50% пошлины на индийские товары серьезно ударили по текстильной отрасли Индии, что привело к закрытию фабрик и росту долгов. После введения пошлин покупатели из США начали требовать 16% скидки, что сделало бы производство убыточным.