Як і чому Мексика може втратити гроші?

Мексиканські чиновники пообіцяли чинити опір новим тарифам, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Дивіться також Під ударом навіть шкільні автобуси: Трамп вводить нове мито з 1 листопада

Хоча імпортне мито застосовується до вантажівок з усього світу, Мексика постраждає найбільше.

Країна постачає 70% важких вантажівок, імпортованих США, що робить їх важливим продуктом для місцевої економіки. Тому зараз міністр економіки Марсело Ебрард працює з американськими чиновниками, щоб уникнути нового мита.

Торговельне питання дуже динамічне: щодня у нас є новини, і ми повинні адаптуватися. Тарифи на важкі вантажівки впливають на експорт на суму 15 мільярдів доларів,

– сказав заступник міністра економіки з питань зовнішньої торгівлі Луїс Росендо Гутьєррес.

Серед великих виробників у Мексиці International Motors LLC є найбільш вразливою, оскільки майже всі її вантажівки в США виробляються за кордоном. Daimler Truck Holding AG отримує близько 83% своїх вантажівок у США з мексиканських виробничих майданчиків.

Що відомо про мита Трампа з 1 листопада?

Президент Дональд Трамп оголосив нові тарифи у розмірі 25%, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Вони діятимуть на всі середні та великі вантажні автомобілі, що імпортуються до США. Новий тариф запрацює з 1 листопада 2025 року. Найбільше від нових правил постраждають 5 найбільших імпортерів вантажівок:

Мексика;

Канада;

Японія;

Німеччина;

Фінляндія.

Разом з тим США підписали торговельні угоди з ЄС та Японією, у межах яких погодили 15% тарифи на легкові автомобілі.

Заява Трампа була пов'язана з розслідуванням, розпочатим у квітні Міністерством торгівлі США щодо імпорту важких вантажівок. Міністерство торгівлі дійшло висновку, що «невелика кількість» іноземних постачальників становила основну частину імпорту США через «хижацьку торговельну практику».

Тарифи США та їхні наслідки