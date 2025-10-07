Що прогнозує Світовий банк?

Світовий банк погіршив прогноз економічного зростання країн Південної Азії майже на один відсотковий пункт через жорсткі тарифи США для Індії. Оскільки вона є найбільшою тамтешньою економікою, то мита тиснуть на перспективи розвитку усього регіону, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Дивіться також Індія шукає лазівку: Нью-Делі просить США про поступки для відмови від нафти з Росії

Банк прогнозує, що зростання Південної Азії у 2026 році сповільниться до 5,8% порівняно з 6,6% цього року – сильніше, ніж очікувалося.

При цьому новий прогноз на наступний рік є найнижчим показником для регіону за останні 25 років, без врахування періодів глобальних економічних спадів.

Південна Азія має величезний економічний потенціал і залишається найшвидше зростаючим регіоном у світі. Проте країни повинні активно працювати над усуненням ризиків для зростання,

– зазначив віцепрезидент Світового банку з питань Південної Азії Йоганнес Цутт.

Прогноз щодо зростання ВВП Індії на наступний фінансовий рік знизили на 0,2% – до 6,3%

У Непалі через економічну невизначеність рівень зростання може впасти до 2,1% вже цього року.

На Мальдівах прогнозують фінансові труднощі значні зобов’язання зі сплати боргу та низькі валютні резерви.

Зате у Бангладеші завдяки збільшенню інвестицій очікується прискорення зростання у 2026–2027 фінансовому році,. А на Шрі-Ланці зростання туризму та кількості грошових переказів допомагає зміцнити економічні перспективи на 2026 рік.

Світовий банк застерігає, що перспективи Південної Азії залишаються вразливими через виклики глобальної економіки, штучний інтелект та соціальну нестабільність.

Кожен із цих шоків може взаємодіяти з високим рівнем заборгованості та слабкістю фінансового сектору, створюючи додатковий фінансовий тиск,

– додали експерти банку.

Важливо! Раніше, за даними Bloomberg, головний економічний радник Індії В. Ананта Нагесваран повідомив, що запроваджені Трампом 50% тарифи можуть призвести до зменшення ВВП країни на 0,5% уже цього року.

Вплив тарифів США на Індію: що відомо?