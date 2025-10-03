Які проблеми у текстильній галузі Індії?

Індійські фабрики, які інвестували в очікуванні різкого зростання замовлень, зараз накопичують борги та непродані товари, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Після обрання Трампа президентом США багато текстильних виробників Індії очікували, що його дружні стосунки з прем’єр-міністром Нарендрою Моді посилять торгівлю між країнами.

У надії на це вони побрали мільйонні кредити у банку для придбання нового обладнання чи розширення виробництва.

Проте, коли для придбання нового обладнання адміністрація Трампа запровадила 50% мито на індійські товари, це стало серйозним ударом по індустрії, і текстильна промисловість опинилася у кризі..

Очільник текстильної асоціації Індії назвав це рішення "похоронним дзвоном" для малих і середніх виробників.

Сьогодні частина фабрик, які орієнтовані лише на США, уже закрилася. Інші поки працюють у надії, що переговори між Вашингтоном та Нью-Делі дадуть швидкий результат.

Деякі підприємці навіть заморозили будівництво нових фабрик, оскільки сумніваються у стабільності нових замовлень.

Тим часом виробники шукають нові ринки збуту, зокрема, розглядають Велику Британію, з якою Індія влітку підписала угоду про вільну торгівлю.

Такий удар боляче б’є по планах Моді розвивати внутрішнє виробництво та залучати іноземні інвестиції. Адже саме текстиль вважався ключовим сектором для його економічної стратегії ,

– зазначає видання.

За даними Центробанку Індії, борг текстильній галузі вже досяг рекордних 31,6 мільярда доларів.

Найбільше постраждало місто Тіруппур, яке за останні 40 років перетворилося на головний текстильний хаб країни. Саме у цьому місці відшивали футболки та білизну для всесвітньо відомих компаній, як Nike, Walmart та H&M.

Проте після введення мит покупці зі США почали вимагати 16% знижки, що зробило б виробництво збитковим. Підприємці відмовилися, через що їхні склади залишилися забитими непроданими товарами.

Аналітики агентства Moody’s спрогнозували, що експорт одягу індійського виробництва скоротиться на 9% до кінця фінансового року, якщо 50 мита США залишаться чинними.

Тим часом фахівці попереджають, що скорочення експорту – не єдина проблема. Це ще й серйозний удар по ринку праці. Адже текстильна промисловість Індії забезпечує роботою понад 45 мільйонів людей.

Важливо! Разом з тим нещодавно індійська рупія опустилася до рекордно низького рівня щодо долара США – 88,62 рупії за один долар. За словами валютного стратега ANZ Bank Діраджа Німа, передає Reuters, головним чинником посилення тиску на рупію стало введення тарифів у розмірі 50%.

Мита Трампа проти Індії: що відомо?