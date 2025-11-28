Як зросла економіка Індії?

За даними Міністерства статистики Індії, валовий внутрішній продукт (ВВП) період з липня по серпень зріс на 8,2% у річному вимірі, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Темпи зростання ВВП Індії перевищили усі прогнози економістів:

Аналітики Bloomberg очікували ріст у 7,4%.

Економісти, опитані Reuters, прогнозували 7,3% за квартал.

Зауважимо, що кварталом раніше економіка Індії показала темпи зростання на 7,8%.

Зокрема, суттєво зросло у минулому кварталі приватне споживання, яке формує майже 60% ВВП країни.

Окрім зростання споживання, значну частину загального підйому забезпечив виробничий сектор, який зріс на 9,1% у річному вимірі.

Результат значно кращий, ніж очікувалося, завдяки сильним показникам у виробництві та сфері послуг,

– зауважила економістка GlobalData.TS Lombard Шуміта Девешвар.

Варто знати! Це перші задокументовані дані, які демонструють реальний стан у економіці Індії після запровадження США 50% тарифів на імпорт індійських товарів.

Чому економіка Індії росте?

Після запровадження тарифів США, пов’язаних із закупівлею російської нафти, уряд Індії вжив термінових заходів, аби компенсувати слабкий зовнішній попит та пом’якшити наслідки митного удару.

У вересні запровадили масштабне зниження податків, щоб активізувати споживання напередодні святкового сезону, пише Reuters. Це дало стимул внутрішньому попиту і економіці загалом.

Окрім того, Нью-Делі ухвалили рішення виділити 450,6 мільярда рупій (близько 5,1 мільярда доларів) на підтримку експортерів, щоб допомогти їм підвищити конкурентоспроможність та вийти на нові ринки збуту.

Разом з тим індійські аналітики попереджають, що протягом наступних кварталів економічний імпульс, ймовірно, послабиться.

Зауважте! Експортери вже попереджають, що експорт уже сповільнюється, оскільки торгівельні переговори зі США так і не завершені. А святковий сплеск споживання скоро піде на спад.

Які мита запровадили США проти Індії?