Чому Трамп знизить тарифи для Індії?

Про це Трамп заявив журналістам у Білому домі під час церемонії складання присяги новим послом США в Індії, передає 24 Канал з посиланням на заяву президента.

Дивіться також "Люди, які проти тарифів, – дурні": Трамп сказав, яку вигоду від мит отримають американці

Глава Білого дому зазначив, що зараз тарифи для Індії дуже високі через російську нафту. Проте США готові їх знизити, оскільки Нью-Делі скоротили постачання з Москви.

Вони дуже суттєво скоротили (постачання російської нафти – 24 канал). Тож ми знизимо тарифи,
– додав Трамп.

Щоправда, президент не розкрив, коли його адміністрація збирається знизити ставки мит. зазначивши лише, що це відбудеться "у якийсь момент".

Як проходять переговори з Моді?

Вже вдруге за кілька днів Трамп наголошує, що Індія скорочує закупівлі російської нафти. Схожу заяву він зробив під час спілкування з журналістами в четвер, 6 листопада, коли його запитали про переговори з індійським прем'єр-міністром Нарендрою Моді.

Відмінно, все йде добре. Він (Моді, – 24 Канал) здебільшого припинив купувати нафту в Росії,
– зазначив тоді Трамп.

Президент також розповів про запрошення від Моді відвідати Індію. Трамп пообіцяв його прийняти й додав, що візит може відбутися вже у 2026 році.

Які тарифи Трамп запровадив проти Індії?

Нагадаємо, на початку серпня Трамп підписав новий указ, яким запровадив додаткові тарифи на індійський імпорт. Додаткові мита пов’язані з її закупівлею російської нафти, пояснили тоді у Білому домі.

  • За цим указом, 25% мита додали до всіх вже чинних тарифів, податків та зборів.
  • Загальна ставка тарифів США на товари з Індії сягнула 50%, ставши найвищою серед усіх азійських країн.

Зауважте! Обсяг двосторонньої торгівлі між США та Індією перевищує 190 мільярдів доларів.

Чи скорочує Індія імпорт нафти з Росії?

  • З 2022 року Індія активно наростила закупівлі російської нафти. Це сталося після того, як Європа почала поступово відмовлятися від російських енергоносіїв. У підсумку Індія стала найбільшим покупцем російської нафти, що транспортується морем.

  • Водночас США неодноразово тиснули на Нью-Делі, зокрема через введення високих тарифів, сподіваючись, що Індія відмовиться від російських енергоносіїв. І нещодавно Трамп заявив, що це має статися до кінця року.

  • Один із топменеджерів великої індійської компанії заявив, що нові санкції США проти "Роснефті" та "Лукойла" значно ускладнили подальші постачання російської нафти. Це може призвести до скорочення імпорту.

  • Проте навіть на тлі санкцій найбільший нафтопереробник Індії, корпорація Indian Oil, придбав п’ять нових партій російської нафти з доставкою у грудні. Трейдери пояснюють, що закупівлі здійснювалися у постачальників, на яких не поширюються нові санкції США.