Чому Трамп знизить тарифи для Індії?

Про це Трамп заявив журналістам у Білому домі під час церемонії складання присяги новим послом США в Індії, передає 24 Канал з посиланням на заяву президента.

Дивіться також "Люди, які проти тарифів, – дурні": Трамп сказав, яку вигоду від мит отримають американці

Глава Білого дому зазначив, що зараз тарифи для Індії дуже високі через російську нафту. Проте США готові їх знизити, оскільки Нью-Делі скоротили постачання з Москви.

Вони дуже суттєво скоротили (постачання російської нафти – 24 канал). Тож ми знизимо тарифи,

– додав Трамп.

Щоправда, президент не розкрив, коли його адміністрація збирається знизити ставки мит. зазначивши лише, що це відбудеться "у якийсь момент".

Як проходять переговори з Моді?

Вже вдруге за кілька днів Трамп наголошує, що Індія скорочує закупівлі російської нафти. Схожу заяву він зробив під час спілкування з журналістами в четвер, 6 листопада, коли його запитали про переговори з індійським прем'єр-міністром Нарендрою Моді.

Відмінно, все йде добре. Він (Моді, – 24 Канал) здебільшого припинив купувати нафту в Росії,

– зазначив тоді Трамп.

Президент також розповів про запрошення від Моді відвідати Індію. Трамп пообіцяв його прийняти й додав, що візит може відбутися вже у 2026 році.

Які тарифи Трамп запровадив проти Індії?

Нагадаємо, на початку серпня Трамп підписав новий указ, яким запровадив додаткові тарифи на індійський імпорт. Додаткові мита пов’язані з її закупівлею російської нафти, пояснили тоді у Білому домі.

За цим указом, 25% мита додали до всіх вже чинних тарифів, податків та зборів.

Загальна ставка тарифів США на товари з Індії сягнула 50%, ставши найвищою серед усіх азійських країн.

Зауважте! Обсяг двосторонньої торгівлі між США та Індією перевищує 190 мільярдів доларів.

Чи скорочує Індія імпорт нафти з Росії?