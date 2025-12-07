Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

Дивіться також США виставили Європу головним лиходієм у новій політиці нацбезпеки, – WSJ

Що сказав син Трампа про Україну?

Його заяви вкладалися в загальну лінію заяв американських політиків про те, що США невигідно підтримувати Україну, що це має робити Європа тощо. Були і відверті кліше про те, що Україна дуже корумпована.

Старший син Дональда Трампа повідомив, що його батько може відмовитися від участі в мирному процесі в Україні, стверджуючи, що це питання не є пріоритетним для американців, і натякаючи, що Європі потрібен кращий план,

– написали Sky News.

Журналістка прямо запитала його, чи обґрунтовані побоювання європейців, що США покинуть Україну. Той відповів, що не думає так, але тут же перевів стрілки на Європу, мовляв, та сподівається, що США за все заплатять. А "американська громадськість не має на це бажання", США не будуть "ідіотами з чековою книжкою".

Син Трампа згадав, що, коли спілкувався з американцями, вони не сказали, що війна в Україні є одним із найважливіших питань.

Зверніть увагу! Це маніпуляція. Навряд чи багато звичайних людей скажуть, що для них дуже важлива війна в якійсь віддаленій від них країні. Та це не означає, що вона не важлива. Не завжди слід слухати "голос вулиці" під час ухвалення політичних рішень. А тим більше подавати його як істину в останній інстанції.

Трамп-молодший продовжив нападати на європейців, мовляв, вони довго не хотіли виділяти 5 відсотків ВВП на оборону як члени НАТО.

Що ж до України, він вважає, що це "країна, набагато більш корумпована, ніж Росія". А Зеленський "є одним з найкращих маркетологів всіх часів і став майже божеством, особливо для лівих". На думку сина Трампа, були "роки корупції, роки хабарництва і крадіжок на світовій арені".

Також сказав, що цього літа в Монако "50% суперкарів, таких як Bugatti та Ferrari, мали українські номерні знаки". І що "багатії втекли, залишивши тих, кого вважали селянським класом, щоб воювати. Не було жодного стимулу зупинятися, бо поки йшов грошовий потяг і вони крали, ніхто нічого не перевіряв, тому не було жодної причини укладати мир". І що Зеленський затягує війну, бо знає, що ніколи не виграє вибори, якщо вона закінчиться.

Скандальні заяви сина Трампа про Україну: дивіться відео

Син Трампа сказав правду про Україну?

Попри те, що в Україні справді є проблеми з корупцією, це не означає, що синові Трампа слід беззастережно вірити. Частина республіканців звинувачувала Україну в корупції ще до міндічгейта, але не завжди тому, що знали щось, чого не знала українська громадськість. А ще й тому, що це зручно – сказати "вони вкрали гроші, тому ми не дамо їм нових". Можна навіть не наводити доказів, бо така емоційна теза блокує критичне мислення та змушує вірити на слово. І поширювати цю інформацію в соцмережах із закликами "подивіться, все пропало!"

Politico звернули увагу, що в самих Трампів пір'ячко на писку. Тож гучні слова щодо України можуть просто відвертати увагу від їхніх оборудок.

Звинувачення Трампа-молодшого у корупції проти України, ймовірно, викличуть гнів не лише прихильників України, а й багатьох демократів, які вважають, що родина Трампів отримує фінансову вигоду від власної політичної влади. Наприклад, родина Трампів розширює свої фінансові зв'язки з Катаром та іншими заможними арабськими нафтодержавами,

– указало медіа, нагадавши, що із сином Трампа спілкувалися саме в столиці Катару – Досі.

Трамп залишить Україну напризволяще і відійде від мирних переговорів?

На запитання, чи може Трамп відійти від мирного врегулювання в Україні, син президента США сказав: думає, що так. Але цього ніхто не знає, окрім самого Трампа.

"Що хорошого в моєму батькові, і що в ньому унікального, так це те, що ти ніколи не знаєш, що він зробить. Він непередбачуваний, він не слідує сценарію, за яким діють всі клоуни, які вже чотири десятиліття працюють бюрократами. Ти ніколи не знаєш. І це змушує всіх діяти інтелектуально чесно, чого не було вже дуже давно", – переконаний Трамп-молодший.

Син Трампа не вперше публічно критикує Зеленського: дивіться допис

Чому заяви сина Трампа важливі?

Вони навряд чи вплинуть на ухвалення рішень, адже справді, окрім самого Трампа, ніхто не може сказати, що зроблять США. Але це передає кулуарні думки президента США і його оточення та створює певне тло.

The Guardian назвали коментарі сина Трампа спекулятивними.

Трамп-молодший не має офіційної ролі в адміністрації свого батька, але є ключовою фігурою в русі MAGA. Його втручання відображає антипатію деяких членів команди Трампа до українського уряду та відбувається на тлі тиску переговорної команди Трампа на Київ, щоб той відмовився від території,

– пояснило медіа його різкі заяви.

Є й інша думка – що Трамп допомагає Україні опосередковано

Її днями висловив колумніст Sky News. На його переконання, Путін не допоможе Мадуро втримати владу, так само як не допоміг Асаду та іранцям. Тому США нібито поступово відрізають союзників від Росії.

Трамп навіть репостнув публікацію в свої соцмережі, що змусило ЗМІ припустити – він згоден з такою оцінкою подій.