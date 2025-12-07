Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Truth Social.

Яку статтю поширив Трамп і чому це важливо?

Дональд Трамп зазвичай перепощує ті дописи, з якими погоджується. Це можуть бути навіть ШІ-картинки, згенеровані іншими користувачами. А тому репост статті ніби свідчить, що журналісти справді зрозуміли мотиви Трампа. Або що Трамп хотів би, аби про нього так думали.

Президент США ніяк не прокоментував наведені в статті думки. Протягом дня він ще декілька разів поширював матеріали Fox News, що не дивно, адже це консервативний канал.



Трамп репостнув статтю про тиск на Мадуро / Скриншот 24 Каналу

Агресія Трампа щодо Венесуели – попередження для Путіна. Клієнтські держави Росії падають одна за одною, оскільки Трамп посилює тиск на Москву через війну в Україні,

– так починається стаття Маркуса.

Під фразою "клієнтські держави" автор має на увазі країн – союзниць Росії – наприклад, Іран та асадівську Сирія.

"Трамп один за одним доводить, що проти американської могутності Путін не може захистити своїх сумнівних світових друзів", – написав Девід Маркус.

Журналіст послався на думку Пітера Дорана, старшого наукового співробітника Фонду захисту демократій. Той переконаний, що з Венесуелою буде схожа ситуація, як з Сирією та Іраном: коли ті країни потребували допомоги, Путін не надав її. Імовірно, режим Мадуро теж підпаде під таку закономірність.

Кремль робитиме щедрі заяви на підтримку, але надаватиме мінімальну підтримку, коли виникають реальні загрози для його клієнтів. Утримання Мадуро при владі є для Москви надто складним завданням, якщо президент Трамп буде наполягати на цьому питанні,

– висловився Доран.

Він переконаний, що Москва виснажена санкціями та війною в Україні. Девід Маркус згоден із ним. Медійник пожартував, що російські літаки, які літають до Венесуели, можуть не тільки перевозити військові вантажі, але й "забрати Мадуро до Москви на ранню пенсію".

"Поки Путін вбиває українців і підтримує найбільшу за кілька поколінь сухопутну війну в Європі, Трамп послаблює світову могутність Росії. Сирія мириться з Америкою, Іран був денуклеаризований, а тепер залишається лише Венесуела. (...) Ми можемо завтра повалити Мадуро, і Путін нічого не зможе з цим вдіяти", – поділився міркуваннями Девід Маркус.

На його думку, перемога Трампа над Мадуро може допомогти припинити війну в Україні. Трамп "використовує дипломатію суперавіаносців" і поступово підриває авторитет союзників Путіна по всьому світу.

Таким чином, Девід Маркус не вважає, що нова стратегія США є відходом від участі в глобальній політиці.

Трамп розуміє глобальну шахову дошку. Він знає, що, хоча прямий конфлікт з Росією може призвести до глобальної війни, вибивання з гри недобросовісних держав-клієнтів Кремля по краях є справедливою грою і чинить тиск на центр цієї дошки. (...) Якщо диктатор залишатиметься вірним своїй фантазії про повернення всієї України для відновлення СРСР, він ризикує тим, що Сполучені Штати підірвуть авторитет його союзників та клієнтів по всьому світу,

– гаряче переконує він читачів у своїй колонці.

Наостанок він зауважив: єдина причина вторгнення Путіна в Україну – диктатор вважав, що Україна належить до сфери впливу Росії.

Путін хоче, щоб США думали, ніби він непереможний

