Про це в етері 24 Каналу розповів генерал армії та колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, перелічивши, які саме плани у противника.

Який задум у Путіна?

Зі слів генерала армії, сьогодні дійсно є проблеми в Покровську, але українські військові досі утримують північно-західний сектор і знищують на цьому напрямку велику кількість окупантів. Адже російське командування саме там зосередило значну кількість військ.

До відома! Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що сьогодні Росія розгорнула вздовж лінії фронту понад 700 тисяч бійців.

Путін, як пояснив Маломуж, мріє добити ситуацію на фронті до настання пікової точки переговорного процесу і тоді як аргумент озвучити, що він вже контролює Покровськ, Мирноград, Костянтинівку, Добропілля, Куп'янськ, Вовчанськ, Гуляйполе. Це сьогодні його основне завдання, саме тому він не зменшує атаки, а навпаки залучає максимум ресурсу.

Він, як зазначив генерал армії, прагне створити плацдарми для подальшого просування: захопити після Покровська, Мирнограда і Костянтинівки Краматорськ і Слов'янськ, тобто всю Донеччину, просуватися зверху по Харківщині.

Активізація тактично-наступальних дій буде і в районі Лимана, далі захід у Дніпропетровську область, Гуляйполе, Малу Токмачку, Роботине. Оце на найближчі тижні основне завдання Путіна. Нині дії росіян на шести оперативних напрямках прямо пов'язані з переговорним процесом,

– переконаний Маломуж.

Росія апелює у переговорах з американською стороною до того, що нібито має успіхи на фронті й перспективу взяти контроль не тільки над Донеччиною, а й іншими областями України. Саме тому, на думку генерала армії, російська сторона пропонувала варіант мирного плану з 28 пунктів, який чітко ставив неприйнятні умови для України.

"Але був один аргумент, росіяни казали, що якщо Україна не погодиться, то вони захоплять її до Дніпра, до правого берега всю. Сьогодні Путін намагається демонструвати, що це реально, хоча це далеко не відповідає дійсності. Путін не знає, що робити. Він їде на фронт, він вже заявив про захоплення Покровська, Мирнограда, Куп'янська, Вовчанська, але насправді цього не відбувається", – наголосив Маломуж.

Щоразу, коли Путін озвучує, що за будь-яких умов захопить ці території або ж США змусять Україну їх віддати без бою, то, як підкреслив генерал армії, він показує, що насправді досягти цього не здатний. Маломуж зазначив, що якби він мав перспективи на фронті, то вже б давно досяг своїх цілей.

"Приклад Покровська. 16 разів він встановлював термін для своєї армії, аби вона захопила місто. Цього не сталося. Зараз він Трампу оголошував, що повністю контролює Покровськ, але ЗСУ демонструє, що це не по силах Путіну. Так, він просувається поетапно кожного місяця, але не мовиться про вирішальні бої, які дають можливість говорити про прорив, захоплення стратегічних територій", – підсумував Маломуж.

Основне про ситуацію на фронті: