Про це розповів командувач Штурмових військ ЗСУ Валентин Манько в інтерв'ю "Українській правді", передає 24 Канал.

Яка ситуація біля Гуляйполя?

Як розповів Валентин Манько, ситуація на Запоріжжі, навколо Гуляйполя, не змінилася миттєво. Наразі на цьому напрямку військові фіксують 20 – 40 боєзіткнень на добу, що, як додали журналісти, становить близько 16% усіх боїв на фронті.

Я не бачу критичної ситуації. Воно набирало обертів поступово: активізувався Покровськ, потім нижче Новопавлівський напрямок, Олександрівський, які ми зупинили. Зараз дійшли до Гуляйпільського напрямку,

– сказав Манько.

Оборону Гуляйполя певний час тримала лише 102 бригада Сил територіальної оборони. Проте, як нагадав полковник, третій батальйон не витримав тиску ворога і відступив. Опісля на ділянку знову зайшли підрозділи Штурмових військ.

З тилу до нас ніхто не заходив, до них – так тим більше. Оточення в них також не було – росіяни лізли в лоб. Ми знову виставили лінію і зараз стримуємо противника там, де й стримували,

– запевнив Манько.

Сили оборони дають відсіч ворогу, хоча, додає полковник Манько, тумани й дощі ускладнюють ситуацію та сприяють просуванню росіян.

За словами командувача Штурмових військ, Росія перекидає нові сили на напрямок, але українські війська "також до цього готові і в принципі впевнено стоять".

Що змінилось на фронті?