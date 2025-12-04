Об этом рассказал командующий Штурмовых войск ВСУ Валентин Манько в интервью "Украинской правде", передает 24 Канал.
Какая ситуация возле Гуляйполя?
Как рассказал Валентин Манько, ситуация в Запорожье, вокруг Гуляйполя, не изменилась мгновенно. Сейчас на этом направлении военные фиксируют 20 – 40 боестолкновений в сутки, что, как добавили журналисты, составляет около 16% всех боев на фронте.
Я не вижу критической ситуации. Оно набирало обороты постепенно: активизировался Покровск, потом ниже Новопавловское направление, Александровское, которые мы остановили. Сейчас дошли до Гуляйпольского направления,
– сказал Манько.
Оборону Гуляйполя некоторое время держала только 102 бригада Сил территориальной обороны. Однако, как напомнил полковник, третий батальон не выдержал давления врага и отступил. После на участок снова зашли подразделения Штурмовых войск.
С тыла к нам никто не заходил, к ним – так тем более. Окружения у них также не было – россияне лезли в лоб. Мы снова выставили линию и сейчас сдерживаем противника там, где и сдерживали,
– заверил Манько.
Силы обороны дают отпор врагу, хотя, добавляет полковник Манько, туманы и дожди усложняют ситуацию и способствуют продвижению россиян.
По словам командующего Штурмовых войск, Россия перебрасывает новые силы на направление, но украинские войска "также к этому готовы и в принципе уверенно стоят".
Что изменилось на фронте?
Военный эксперт Роман Свитан заявил 24 Каналу, что Путину нечего отчитываться, ведь в этом году россиянам не удалось полностью захватить ни Донецкую, ни Запорожскую области.
По данным DeepState, в ноябре 2025 года самые интенсивные бои шли под Гуляйполем, где произошло 40% всех боестолкновений.
Также аналитики на днях сообщали, что российские войска продвинулись вперед в районах Ровнополья и Гуляйполя.