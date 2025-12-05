Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

Про що нова стратегія США?

Журналісти зауважили: такий стратегічний документ президенти США публікують раз на рік. Але Трамп настільки "мінливий", що не відомо, чи буде він увесь термін дотримуватися того, що сам же і написав – ну або його команда. До того ж стратегія містить суперечності.

У США виклали стратегію національної безпеки: дивіться документ

Стратегія національної безпеки Трампа, яку Білий дім тихо оприлюднив у четвер, містить деякі жорстокі слова щодо Європи, натякаючи на її цивілізаційний занепад, і приділяє відносно мало уваги Близькому Сходу та Африці. У ньому надзвичайно сильна увага приділяється Західній півкулі, яку він здебільшого представляє як захист батьківщини США. У ньому зазначається, що "безпека кордонів є основним елементом національної безпеки",

– указало ЗМІ.

Та слова про безпеку кордонів, звісно, не стосуються України.

У документі зазначається, що "основним інтересом Сполучених Штатів є переговори щодо швидкого припинення бойових дій в Україні" та зменшення ризику конфронтації Росії з іншими країнами Європи. Але загалом вона стримана щодо Росії

– критики на адресу Москви дуже мало,

– цитують журналісти.

Цікаво, що там прямо указано: "Адміністрація Трампа опинилась у конфлікті з європейськими чиновниками, які мають нереалістичні очікування щодо війни в Україні, які перебувають у нестабільних урядах меншості, багато з яких порушують основні принципи демократії, щоб придушити опозицію".

Довідка. Під "опозицією" маються на увазі ультраправі партії на кшталт "Національного об'єднання" Ле Пен.

США критикують Європу за те, що вона "втратила західну ідентичність" через міграцію.

"У довгостроковій перспективі більш ніж ймовірно, що щонайбільше протягом кількох десятиліть деякі члени НАТО стануть переважно неєвропейськими (...) Ми не тільки не можемо дозволити собі списувати Європу з рахунків – це було б саморуйнівним для того, чого прагне досягти ця стратегія. Наша мета має полягати в тому, щоб допомогти Європі виправити її поточну траєкторію руху", – набундючено міркують автори стратегії.

Нарешті, там не приховують, що "менші країни" не мають права голосу. Як це зараз відбувається довкола України, коли "хороший хлопець Володимир", з яким "ладнає" Трамп, водить за носа американців і намагається отримати нашу державу "за правом сильного".

Надмірний вплив більших, багатших і сильніших країн є вічною істиною міжнародних відносин,

– повчають у документі.

США хочуть, щоб Європа захищала себе сама. А от чи долучиться Вашингтон – ще подивляться. Бо НАТО більше не має сприйматися як "альянс безперервного розширення".

"Сполучені Штати повинні бути лідерами у Західній півкулі як умова нашої безпеки та процвітання – умова, яка дозволяє нам впевнено стверджувати себе там і тоді, коли нам це потрібно в регіоні. Умови наших союзів та умови, на яких ми надаємо будь-яку допомогу, повинні залежати від зменшення ворожого зовнішнього впливу – від контролю над військовими об'єктами, портами та ключовою інфраструктурою до придбання стратегічних активів у широкому сенсі", – написано в документі.

Інші пункти, передбачені в новій стратегії США:

нарощування військової присутності у Західній півкулі не є тимчасовим явищем (мова про військовий тиск на Мадуро);

відновлення балансу економічних відносин Америки з Китаєм, "надаючи пріоритет взаємності та справедливості для відновлення економічної незалежності Америки";

США хочуть запобігти війні в Індо-Тихоокеанському регіоні; при торгівлі з Китаєм фокус буде лише на нестратегічних товарах.

Цікаво! Politico твердять, що формулювання щодо Пекіна пом'якшили. На цьому наполягав міністр фінансів Скотт Бессент.

Навіщо Америці нова стратегія?

Трамп, який нібито написав до документа вступну записку, назвав стратегію "дорожньою картою, яка гарантуватиме, що Америка залишиться найвеличнішою та найуспішнішою нацією в історії людства та домівкою свободи на землі".

Та фактично вона фіксує те, про що США говорять уже приблизно рік, – Америка віддає Європу на поталу Росії. А з нею і Україну. Документ офіційно визнає, що Сполучені Штати цікавляться ситуацією в Тихоокеанському регіоні, а не тим, як убезпечити Європу.

"Справи інших країн нас турбують лише тоді, коли їхня діяльність безпосередньо загрожує нашим інтересам", – сказано в документі.

Кумедно, але стратегія згадує навіть "традиційні цінності", мовляв, адміністрація Трампа хоче "відновлення та відродження американського духовного та культурного здоров'я" й "Америки, яка плекає свою минулу славу та своїх героїв".

Трамп вважає, що має стати більше "сильних, традиційних сімей, які виховують здорових дітей".

Надалі має з'явитися Стратегія національної оборони. Судячи з усього, вона продовжить траєкторію стратегії національної безпеки.