Почему Трамп снизит тарифы для Индии?

Об этом Трамп заявил журналистам в Белом доме во время церемонии принятия присяги новым послом США в Индии, передает 24 Канал со ссылкой на заявление президента.

Глава Белого дома отметил, что сейчас тарифы для Индии очень высокие из-за российской нефти. Однако США готовы их снизить, поскольку Нью-Дели сократили поставки из Москвы.

Они очень существенно сократили (поставки российской нефти – 24 канал). Поэтому мы снизим тарифы,

– добавил Трамп.

Правда, президент не раскрыл, когда его администрация собирается снизить ставки пошлин. отметив лишь, что это произойдет "в какой-то момент".

Как проходят переговоры с Моди?

Уже второй раз за несколько дней Трамп отмечает, что Индия сокращает закупки российской нефти. Похожее заявление он сделал во время общения с журналистами в четверг, 6 ноября, когда его спросили о переговорах с индийским премьер-министром Нарендрой Моди.

Отлично, все идет хорошо. Он (Моди, – 24 Канал) по большей части прекратил покупать нефть в России,

– отметил тогда Трамп.

Президент также рассказал о приглашении от Моди посетить Индию. Трамп пообещал его принять и добавил, что визит может состояться уже в 2026 году.

Какие тарифы Трамп ввел против Индии?

Напомним, в начале августа Трамп подписал новый указ, которым ввел дополнительные тарифы на индийский импорт. Дополнительные пошлины связаны с ее закупкой российской нефти, объяснили тогда в Белом доме.

По этому указу, 25% пошлины добавили ко всем уже действующим тарифам, налогов и сборов.

Общая ставка тарифов США на товары из Индии достигла 50%, став самой высокой среди всех азиатских стран.

Заметьте! Объем двусторонней торговли между США и Индией превышает 190 миллиардов долларов.

Сокращает ли Индия импорт нефти из России?