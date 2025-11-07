Об этом Трамп сказал во время общения с журналистами в четверг, 6 ноября, сообщает 24 Канал.

Какое заявление Трамп сделал по Индии?

У Дональда Трампа спросили, как проходят его переговоры с премьером Индии Нарендрой Моди.

Отлично, все идет хорошо. Он (Моди, – 24 Канал) прекратил, в основном прекратил покупать нефть в России,

– ответил американский лидер.

Он добавил, что Моди пригласил его посетить Индию, и президент США пообещал принять это приглашение. По словам Трампа, визит может состояться уже в следующем году.

Ранее Нарендра Моди уже уверял Дональда Трампа, что его страна больше не будет покупать российскую нефть. Тогда президент США назвал этот шаг важным и выразил надежду, что Китай последует примеру Индии.

Индия и российская нефть: что известно?