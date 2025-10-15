Соответствующее заявление президент США сделал поздно вечером в среду, 15 октября, во время пресс-конференции в Белом доме, сообщает 24 Канал.
Какое заявление сделал Трамп об Индии?
После длительного давления Соединенных Штатов на Индию относительно закупки страной российской нефти американский президент заявил, что премьер-министр страны пообещал ему учесть требования Вашингтона.
Мой друг Моди заверил, что Индия не будет покупать нефть у России,
– сказал Дональд Трамп журналистам.
Также президент США назвал этот шаг важным и выразил надежду, что Китай последует примеру Индии. По его словам, прекращение закупок не произойдет мгновенно, но процесс скоро завершится.
Что этому предшествовало?
- Ранее Дональд Трамп ввел 50% тарифы на индийский экспорт, которые начали действовать с 27 августа. Пошлины охватывают более трех четвертей товаров, поставляемых в США – крупнейшего рынка Индии.
- Позже сообщили, что на фоне ужесточения экономических мер со стороны США государственные нефтеперерабатывающие предприятия Индии сократили закупку российской нефти более чем на 45% с июня по сентябрь.