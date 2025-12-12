Различные представления о состоянии фронта затрудняют для президента Владимира Зеленского компромисс относительно российских требований по передаче территорий. Об этом пишет The Wall Street Journal, передает 24 Канал.

Что говорят военные о ситуации на фронте?

Майор Олег Глушко, командир батальона Отдельной президентской бригады, рассказал, что даже если россияне поднимают свои флаги на позициях, украинские подразделения проводят зачистку и удерживают контроль над ними.

Украина сталкивается с вызовами, в частности нехваткой личного состава на передовых позициях и активным применением Россией беспилотников. Союзники поставляют Киеву системы противовоздушной обороны, артиллерию и ракеты большой дальности, чтобы компенсировать эти трудности и тяжелые зимние условия.

Западные военные подчеркивают, что российские силы не находятся на грани прорыва.

Заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринская отмечает, что украинская храбрость компенсирует недостаток численности и сложные условия на фронте.

Украинские подразделения успешно отражают российские атаки, уничтожают военную технику и ликвидируют небольшие пехотные группы врага, даже несмотря на численное превосходство противника.

По словам офицеров, Россия продолжает пытаться найти слабые места, но их попытки прорыва в основном неудачные. Подполковник 56-й бригады рассказал, что российские войска недавно ротацией новых сил пытались прорвать оборону в районе Часового Яра, которую подразделение удерживает уже два года.

Несмотря на усиленное использование Россией ударов беспилотников и ракет, они не смогли этого достичь, и мы не намерены позволить им достичь успеха,

– заявил он.

Ситуация на фронте: последние новости