Різні уявлення про стан фронту ускладнюють для президента Володимира Зеленського компроміс щодо російських вимог щодо передачі територій. Про це пише The Wall Street Journal, передає 24 Канал.

Що кажуть військові про ситуацію на фронті?

Майор Олег Глушко, командир батальйону Окремої президентської бригади, розповів, що навіть якщо росіяни підіймають свої прапори на позиціях, українські підрозділи проводять зачистку й утримують контроль над ними.

Україна стикається з викликами, зокрема нестачею особового складу на передових позиціях та активним застосуванням Росією безпілотників. Союзники постачають Києву системи протиповітряної оборони, артилерію та ракети великої дальності, щоб компенсувати ці труднощі та важкі зимові умови.

Західні військові підкреслюють, що російські сили не перебувають на межі прориву.

Заступниця генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринська зазначає, що українська хоробрість компенсує нестачу чисельності та складні умови на фронті.

Українські підрозділи успішно відбивають російські атаки, знищують військову техніку й ліквідовують невеликі піхотні групи ворога, навіть попри чисельну перевагу супротивника.

За словами офіцерів, Росія продовжує намагатися знайти слабкі місця, але їхні спроби прориву здебільшого невдалі. Підполковник 56-ї бригади розповів, що російські війська нещодавно ротацією нових сил намагалися прорвати оборону в районі Часового Яру, яку підрозділ утримує вже два роки.

Попри посилене використання Росією ударів безпілотників та ракет, вони не змогли цього досягти, і ми не маємо наміру дозволити їм досягти успіху,

– заявив він.

