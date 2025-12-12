Під час спілкування з журналістами Дональд Трамп підкреслив, що участь США у гарантіях безпеки для України є критично важливою для завершення конфлікту. За його словами, йдеться про підтримку з повітря, розвідку та інші заходи безпеки, передає 24 Канал із посиланням на The White House.
Що сказав Трамп про гарантії безпеки для України?
Ми б допомагали. Ми б допомагали з безпекою, бо, на мою думку, це необхідний фактор для реалізації угоди,
– наголосив політик.
Трамп заявив, що США були "дуже близькі" до укладення угоди як з Росією, так і з Україною. Проте, за його словами, Зеленському не подобається концепція угоди. Мовляв, його команда у захваті, а сам український президент – ні.
Водночас він визнав, що переговори були складними через територіальні питання.
Це трохи складно, бо потрібно ділити землю певним чином. Це не найпростіша справа. Це як складна операція з нерухомістю, помножена на тисячу,
– сказав президент США.
Водночас, за його оцінкою, мирна угода могла б зупинити щомісячну загибель тисяч людей.
Також президент США повідомив, що у суботу, 13 грудня, має відбутися зустріч у Парижі щодо мирного плану. Він додав, що американські переговорники долучаться до зустрічі тільки, якщо буде можливий прогрес в обговоренні мирного плану.
Які гарантії безпеки можуть надати США Україні у рамках мирної угоди?
- Оновлена версія мирного плану передбачає, що США нададуть Україні гарантії безпеки, подібні до п'ятої статті НАТО.
- 11 грудня Зеленський повідомив, що Україна отримала від США проєкт щодо гарантій безпеки. Він пояснив, що Україна буде працювати над цим проєктом, доповнюючи його власними ідеями та пропозиціями, а потім поділиться оновленою версією з американцями. Президент підкреслив, що цей документ має стати основою майбутніх домовленостей і повинен бути юридично зобов'язуючим та сильним, враховуючи негативний досвід Будапештського меморандуму. Він також зазначив, що для остаточного ухвалення гарантій безпеки документ потребуватиме підтримки Конгресу США.
- Оновлений мирний план пропонує Україні лише "запевнення у безпеці", схожі на Будапештський меморандум, який не спрацював. Експерт Олександр Краєв в ефірі 24 Каналу пояснив, що поки що Захід не може запропонувати нічого повноцінного, тому Україна має використовувати всі можливі проміжні формати гарантій, але кінцева мета залишається вступ у НАТО. За словами Краєва, будь-які проміжні варіанти – це лише часткові гарантії, на яких не можна зупинятися. Одним із таких варіантів є план "європейського Ізраїлю" або "залізного дикобраза", який передбачає відновлення оборонної промисловості та армії України за підтримки Європи, щоб країна стала складною ціллю для Росії.