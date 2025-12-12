Під час спілкування з журналістами Дональд Трамп підкреслив, що участь США у гарантіях безпеки для України є критично важливою для завершення конфлікту. За його словами, йдеться про підтримку з повітря, розвідку та інші заходи безпеки, передає 24 Канал із посиланням на The White House.

Що сказав Трамп про гарантії безпеки для України?

Ми б допомагали. Ми б допомагали з безпекою, бо, на мою думку, це необхідний фактор для реалізації угоди,

– наголосив політик.

Трамп заявив, що США були "дуже близькі" до укладення угоди як з Росією, так і з Україною. Проте, за його словами, Зеленському не подобається концепція угоди. Мовляв, його команда у захваті, а сам український президент – ні.

Водночас він визнав, що переговори були складними через територіальні питання.

Це трохи складно, бо потрібно ділити землю певним чином. Це не найпростіша справа. Це як складна операція з нерухомістю, помножена на тисячу,

– сказав президент США.

Водночас, за його оцінкою, мирна угода могла б зупинити щомісячну загибель тисяч людей.

Також президент США повідомив, що у суботу, 13 грудня, має відбутися зустріч у Парижі щодо мирного плану. Він додав, що американські переговорники долучаться до зустрічі тільки, якщо буде можливий прогрес в обговоренні мирного плану.

