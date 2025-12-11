Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої політики "Українська призма", пояснив 24 Каналу, що Україна має збирати всі можливі формати безпеки як проміжні варіанти.

Дивіться також: Росія провокує США та Європу: якої реакції від Заходу слід чекати

Чи готовий Захід до справжніх гарантій для України?

"Будь-які проміжні варіанти гарантій завжди будуть лише "запевненнями" – неповноцінними та недостатніми. Поки що нічого іншого нам запропонувати не можуть, тому саме так треба сприймати всі поточні ініціативи щодо безпеки", – сказав Краєв.

Окрім НАТО, Захід не може запропонувати Україні нічого повноцінного.

Як Черчилль казав про демократію – це жахлива система, але кращої немає, так само і з НАТО. Це жахливий союз, але найкраще з доступного. Усі інші формати безпеки – це лише проміжні варіанти, на яких Україна не може зупинятися, і це треба чітко транслювати як союзникам, так і внутрішній аудиторії,

– наголосив Краєв.

Варіант плану "європейського Ізраїлю" або "залізного дикобраза" передбачає відновлення оборонної промисловості та армії України завдяки європейській підтримці, щоб стати занадто складною ціллю для Росії.

"Якщо в ставку міжнародного права плавають лише дрібні карасики без нормальної риби, треба наловити якомога більше цих карасів. Усі формати безпеки, міжнародні альянси, все що пов'яже нашу безпеку з безпекою інших європейських держав – має бути на столі, але кінцева мета залишається НАТО", – зазначив Краєв.

Що ще відомо про роботу щодо гарантій безпеки для України?