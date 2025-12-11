Александр Краев, эксперт совета внешней политики "Украинская призма", объяснил 24 Каналу, что Украина должна собирать все возможные форматы безопасности как промежуточные варианты.
Смотрите также: Россия провоцирует США и Европу: какой реакции от Запада следует ждать
Готов ли Запад к настоящим гарантиям для Украины?
"Любые промежуточные варианты гарантий всегда будут только "заверениями" – неполноценными и недостаточными. Пока ничего другого нам предложить не могут, поэтому именно так надо воспринимать все текущие инициативы по безопасности", – сказал Краев.
Кроме НАТО, Запад не может предложить Украине ничего полноценного.
Как Черчилль говорил о демократии – это ужасная система, но лучшей нет, так же и с НАТО. Это ужасный союз, но лучшее из доступного. Все другие форматы безопасности – это лишь промежуточные варианты, на которых Украина не может останавливаться, и это надо четко транслировать как союзникам, так и внутренней аудитории,
– подчеркнул Краев.
Вариант плана "европейского Израиля" или "железного дикобраза" предусматривает восстановление оборонной промышленности и армии Украины благодаря европейской поддержке, чтобы стать слишком сложной целью для России.
"Если в пруду международного права плавают только мелкие карасики без нормальной рыбы, надо наловить как можно больше этих карасей. Все форматы безопасности, международные альянсы, все что свяжет нашу безопасность с безопасностью других европейских государств – должно быть на столе, но конечная цель остается НАТО", – отметил Краев.
Что еще известно о работе по гарантиям безопасности для Украины?
- Россия снова испытывает терпение США и Европы, обходя санкции и одновременно готовясь к новым переговорам. Вашингтон не усиливает давление на Москву, чтобы не разрушить потенциальные каналы для диалога.
- Представители Украины и США обсудили, какой может быть система безопасности для Украины после завершения войны. Стороны согласились и в дальнейшем совместно работать над формированием таких гарантий.
- США передали Украине проект будущих гарантий безопасности, который еще будут дорабатывать. Украина настаивает на том, чтобы документ был юридически обязывающим и имел поддержку Конгресса.