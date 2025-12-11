Александр Краев, эксперт совета внешней политики "Украинская призма", объяснил 24 Каналу, что Украина должна собирать все возможные форматы безопасности как промежуточные варианты.

Готов ли Запад к настоящим гарантиям для Украины?

"Любые промежуточные варианты гарантий всегда будут только "заверениями" – неполноценными и недостаточными. Пока ничего другого нам предложить не могут, поэтому именно так надо воспринимать все текущие инициативы по безопасности", – сказал Краев.

Кроме НАТО, Запад не может предложить Украине ничего полноценного.

Как Черчилль говорил о демократии – это ужасная система, но лучшей нет, так же и с НАТО. Это ужасный союз, но лучшее из доступного. Все другие форматы безопасности – это лишь промежуточные варианты, на которых Украина не может останавливаться, и это надо четко транслировать как союзникам, так и внутренней аудитории,

– подчеркнул Краев.

Вариант плана "европейского Израиля" или "железного дикобраза" предусматривает восстановление оборонной промышленности и армии Украины благодаря европейской поддержке, чтобы стать слишком сложной целью для России.

"Если в пруду международного права плавают только мелкие карасики без нормальной рыбы, надо наловить как можно больше этих карасей. Все форматы безопасности, международные альянсы, все что свяжет нашу безопасность с безопасностью других европейских государств – должно быть на столе, но конечная цель остается НАТО", – отметил Краев.

Что еще известно о работе по гарантиям безопасности для Украины?