Експерт ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв в ефірі 24 Каналу розповів, до якої реакції Заходу можуть призвести такі дії Росії. Він зазначив, що американська влада зараз більше думає про створення умов для переговорів з Володимиром Путіним, ніж про справді жорсткі санкції.

Чому США не посилюють тиск на Росію?

Олександр Краєв нагадав, що Дональд Трамп любить порівнювати себе з Рональдом Рейганом та іншими американськими лідерами, які діяли жорстко щодо суперників. У такій логіці Сполучені Штати мали б запроваджувати нові мита, посилювати санкції, обмежувати можливості Китаю та країн Центральної Азії торгувати з Росією і перекривати їй фінансові та ресурсні ринки. Натомість зараз Вашингтон здебільшого обмежується заявами.

Усього цього не роблять, ми тільки чуємо погрози санкціями, погрози погрозами,

– сказав він.

Він додав, що у новому військовому бюджеті США на оборону України вже закладають значно менші суми, ніж раніше, а законопроєкт Грема та Блюменталя й інші ініціативи поки більше схожі на політичні сигнали. Краєв згадав сенатські слухання, на яких Марко Рубіо не зміг прямо відповісти, чи є Володимир Путін військовим злочинцем, щоб не закривати можливість переговорів.

А як ми можемо назвати військовим злочинцем того, з ким хочемо вести продуктивні перемовини?

– пролунало на слуханнях.

На його думку, щонайменше до кінця цього року і, можливо, на початку 2026-го Білий дім не піде на різкі кроки проти Росії. Зараз там думають не про посилення тиску, а про те, як посадити сторони за стіл, оголосити припинення вогню і вкластися в строки, які дають Трампу шанс податися на Нобелівську премію миру.

