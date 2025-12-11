Експерт ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв в ефірі 24 Каналу розповів, до якої реакції Заходу можуть призвести такі дії Росії. Він зазначив, що американська влада зараз більше думає про створення умов для переговорів з Володимиром Путіним, ніж про справді жорсткі санкції.
Чому США не посилюють тиск на Росію?
Олександр Краєв нагадав, що Дональд Трамп любить порівнювати себе з Рональдом Рейганом та іншими американськими лідерами, які діяли жорстко щодо суперників. У такій логіці Сполучені Штати мали б запроваджувати нові мита, посилювати санкції, обмежувати можливості Китаю та країн Центральної Азії торгувати з Росією і перекривати їй фінансові та ресурсні ринки. Натомість зараз Вашингтон здебільшого обмежується заявами.
Усього цього не роблять, ми тільки чуємо погрози санкціями, погрози погрозами,
– сказав він.
Він додав, що у новому військовому бюджеті США на оборону України вже закладають значно менші суми, ніж раніше, а законопроєкт Грема та Блюменталя й інші ініціативи поки більше схожі на політичні сигнали. Краєв згадав сенатські слухання, на яких Марко Рубіо не зміг прямо відповісти, чи є Володимир Путін військовим злочинцем, щоб не закривати можливість переговорів.
А як ми можемо назвати військовим злочинцем того, з ким хочемо вести продуктивні перемовини?
– пролунало на слуханнях.
На його думку, щонайменше до кінця цього року і, можливо, на початку 2026-го Білий дім не піде на різкі кроки проти Росії. Зараз там думають не про посилення тиску, а про те, як посадити сторони за стіл, оголосити припинення вогню і вкластися в строки, які дають Трампу шанс податися на Нобелівську премію миру.
Останні новини стосовно мирного плану для України
- Західні ЗМІ пишуть про нібито "секретний" план США щодо повернення Росії в світову економіку та використання заморожених активів.
- Лідери Франції, Німеччини та Британії проводять телефонні консультації з Дональдом Трампом про роль США як посередника. Президент США закликав європейців тиснути на Володимира Зеленського щодо погодження американського мирного плану, а в Парижі готують зустріч делегацій США, України та Європи для подальшого обговорення пропозицій.
- Україна разом із партнерами продовжує доопрацьовувати мирний пакет документів, щодня узгоджуючи позиції зі США. Володимир Зеленський попереджає, що переговорний процес залишається крихким, тоді як Росія не демонструє готовності завершити війну, але побоюється посиленого економічного тиску з боку США.