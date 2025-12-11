Під час розмови з європейцями президент США радив їм, як поводитися із Володимиром Зеленським, передає 24 Канал із посиланням Wall Street Journal.

Що Трамп радив європейцям під час розмови?

Дональд Трамп закликав лідерів Європи тиснути на президента України, аби він, зрештою, погодився на умови мирного плану США.

Американський лідер описав цю розмову як таку, що відбувалася " в достатньо жорстких тонах". Політик зауважив, що лідери 3 європейських держав залишаються його давніми партнерами. Втім, за його словами, цього разу діалог між ними виявився гострим.

Він зауважив, що під час перемовин виникли "невеликі суперечки щодо окремих осіб".

Трамп заявив, що європейці запропонували йому особисту зустріч за участі Володимира Зеленського. Однак він наразі не вирішив, чи поїде.

Нагадаємо, що Україна та її європейські союзники вже надіслали Вашингтону відповідь на попередній мирний план.

У суботу, 13 грудня, у Парижі відбудеться зустріч представників США, України та Європи. Сторони обговорюватимуть мирні пропозиції.

Зауважимо, що Дональд Трамп рішуче налаштований досягти мирної угоди між Росією та Україною до кінця року. На думку Володимира Зеленський, США хотіли б мати повне розуміння стану угоди до Різдва.

Останнім часом президент США посилив словесні напади на українського лідера. Він каже, що розчарований Зеленським. Мовляв, той, навіть не читав американську мирну пропозицію. Крім того, Трамп почав вимагати проведення виборів в Україні.