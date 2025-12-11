Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

Дивіться також Путін грає на слабкостях Трампа: чим особисто американському лідеру вигідна співпраця з Росією

Що Трамп розповів про розмову з лідерами Європи?

Трамп сказав, що лідери 3 європейських держав залишаються його давніми партнерами. Водночас, за його словами, цього разу діалог виявився гострим.

Президент США зазначив, що очікує на "певні відповіді" від європейських союзників, перед тим, як ухвалювати наступні рішення щодо подальших дій у міжнародних ініціативах, пов’язаних з Україною.

Він уточнив, що під час перемовин виникли "невеликі суперечки щодо окремих осіб", однак партнери наполягають на особистій зустрічі вже найближчими вихідними у Європі.

Ми говорили в достатньо жорстких тонах. Побачимо, що вийде… Відбувається дуже багато речей, але ми розберемося з цим,

– сказав Трамп.

Останні заяви Трампа