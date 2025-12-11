Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.
Читайте також Розраховує на 2 вигоди: політолог сказав, чому Трамп наполягає на територіальних поступках Росії
Що цього разу заявив Трамп?
Дональд Трамп заявив, що Володимиру Зеленському зараз потрібно бути реалістом.
Мені цікаво, скільки ще часу має минути до виборів? 82% українського народу вимагають угоди,
– додав американський лідер.
Водночас Трамп не уточнив, звідки саме він узяв таку статистику.
Також політик вкотре заговорив про корупцію та підкреслив, що в Україні з цим величезна проблема.
Це не кидання тіні на когось. Люди запитують: коли будуть вибори? Чи будуть вони взагалі? Чи вони просто збираються продовжувати так далі?
– сказав Дональд Трамп.
За його словами, зараз настав час закінчити війну і це дійсно можна зробити. Однак політик вкотре нагадав, що "для танго потрібні двоє".
Трамп також зазначив, що європейські партнери запросили його на зустріч у Європі цими вихідними. Як зазначив президент, США ухвалять рішення про участь лише після того, як отримають потрібну інформацію, адже "не хочуть марнувати час".
Чому всі знову говорять про вибори?
Днями Дональд Трамп вже заявляв про потребу провести вибори в Україні навіть під час повномасштабної війни. За його словами, влада нібито використовує бойові дії, щоб не проводити вибори. Водночас президент США вважає, що Зеленський має шанси перемогти знову.
За даними CNN, у мирному плані США був пункт про проведення виборів через 100 днів після підписання угоди; оглядачі вказували, що за такий строк неможливо забезпечити демобілізацію, підготовку виборчої інфраструктури та захист процесу від російського впливу.
У відповідь на слова Трампа Володимир Зеленський заявив, що не допускатиме спекуляцій проти України. За його словами, якщо США так багато говорять про вибори в умовах воєнного стану, то Україна має дати законні відповіді на кожне питання та сумнів. Наразі президент очікує, що народні депутати запропонують власне бачення ситуації та можливих розв'язань цього питання.