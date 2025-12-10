Відповідну інформацію український лідер повідомив увечері в середу, 10 грудня, під час свого вечірнього звернення, передає 24 Канал.
Дивіться також Дуже цим одержимий: аналітик сказав, який сигнал дає Трамп заявою про вибори в Україні
Що сказав Зеленський про вибори?
Він сказав, що не допускатиме спекуляцій проти України. За його словами, якщо США так багато говорять про вибори в умовах воєнного стану, то Україна має дати законні відповіді на кожне питання та сумнів.
Це непросто, але тиск щодо цього нам точно не потрібен, – заявив український лідер.
Президент повідомив, що провів розмову з представниками Верховної Ради України. Володимир Зеленський очікує, що народні депутати запропонують власне бачення ситуації та можливих розв'язань цього питання.
"Безпекові виклики залежать від партнерів, від Америки передусім, політичні та юридичні виклики мають отримати відповіді від України. І це буде", – резюмував український президент у зверненні.
Що цьому передувало?
Днями Дональд Трамп заявив, що в Україні настав час провести президентські вибори. Окрім того, на думку американського президента, Володимир Зеленський має шанси знову перемогти.
Реагуючи на це, Володимир Зеленський заявив, що не обговорював з партнерами питання виборів в Україні, але готовий до них. Він зазначив, що передусім це залежить від нашого народу.
До речі, речниця Єврокомісії Анітта Гіппер сказала, що Зеленський – це демократично обраний президент України, а наступні президентські вибори мають відбутися, коли цьому сприятимуть умови.