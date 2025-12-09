Про це пише 24 Канал із посиланням на заяву українського лідера Володимира Зеленського в інтерв'ю La Repubblica.
Дивіться також Трамп закликав провести вибори в Україні: чи згодні європейці
Що Зеленський каже про вибори?
Президент США вважає, що в Україні вже варто проводити вибори. Журналісти зустріли Зеленського, коли він виходив із готелю в Римі, куди приїхав із візитом.
Тоді й пролунала заява американського лідера про необхідність виборів.
"Я завжди готовий", – відповів Зеленський на прохання американського лідера прокоментувати ці слова.
Що про вибори в Україні заявив Трамп?
Трамп ствердно відповів на запитання про необхідність проведення президентських виборів в Україні. Він додав, що український народ має мати можливість попри повномасштабну війну.
Президент США переконаний, що українська влада нібито використовує війну, щоб не проводити вибори. Крім того, він вважає, що Зеленський має шанси перемогти знову.
До слова, у розмові з 24 Каналом керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок наголосив, що Трамп буде тиснути на Зеленського для підписання мирної угоди, але політична ситуація та відсутність міжнародної підтримки ускладнюють для українського лідера ухвалення такого рішення.