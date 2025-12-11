Директор із комунікацій Українського конгресу Америки Андрій Добрянський пояснив 24 Каналу, що Росія як торговий партнер не має що запропонувати, оскільки вся її економіка зосереджена на війні, а промисловість виробляє лише військову зброю замість цивільної продукції.
Як оточення Трампа впливає на його сприйняття війни в Україні?
Трамп ігнорує, що в Україні гинуть цивільні від російського вторгнення, тоді як Росія як агресор не має права на виправдання своїх втрат.
"Проблема його сприйняття конфлікту існує з самого початку війни й насамперед залежить від оточення", – зазначив Добрянський.
Путін може стимулювати Трампа продовжувати перемовини, пропонуючи вигідні приватні бізнес-угоди його оточенню. За даними Wall Street Journal, Стів Віткофф та сім’я Трампа вже отримували подібні пропозиції.
На зустрічі був присутній і Джаред Кушнер, який знову виступив у ролі радника. Водночас його критики нагадують, що під час першої каденції він поєднував офіційні переговори з просуванням власних бізнес-інтересів за кордоном, зокрема на Близькому Сході.
Тому справа не стільки в користі Америки від торгівлі з Росією, скільки в зростанні особистого статку Трампа і його соратників, які вже збільшилися на кілька мільярдів цього року,
– сказав Добрянський.
Трамп і російські ресурси: реальна перспектива?
Попри критику європейців за розвиток власної оборонної промисловості, сама Росія повністю перевела економіку на військові рейки. Основні кошти спрямовуються на бонуси для мобілізованих, виробництво озброєння, закупівлю зброї у Китаю та оплату північнокорейської робочої сили, яка збирає дрони.
При цьому Росія майже нічого не виробляє поза військовою сферою: навіть її космічна програма фактично зупинена через проблеми з Байконуром. Тому як торговий партнер вона може запропонувати лише зброю – і більше нічого.
Зверніть увагу! Російський корабель "Союз МС-28" успішно доставив космонавтів на МКС, але стартовий майданчик на Байконурі зазнав серйозних пошкоджень. Через це майбутні запуски та постачання на МКС можуть бути під загрозою, а відновлення майданчика може тривати до двох років.
Трамп бачить можливе економічне партнерство з Росією у сфері видобутку копалин. Ідея, яка обговорюється вже понад 15 років, полягає в тому, щоб допустити американські енергетичні компанії до розробки російського шельфу й родовищ. Росія не має власних технологій для гідророзриву та морського буріння, тому залежить від США.
"Ми знаємо, що до вторгнення 2014 року Exxon Mobil підписала угоду з Росією про розробку технологій, але її відразу зупинили", – зазначив Добрянський.
Один з можливих напрямків – це паливні ресурси, які живлять економіку Америки. Також є потенціал у рідкісноземельних елементах, про які Україна вже домовилася зі США.
Але видобуток викопного палива та рідкісноземельних елементів вимагає понад десятиліття для розвитку. Тому жодні вигоди не надійдуть до Америки відразу, а результати угод дісталися б наступному президенту,
– зазначив Добрянський.
США і Росія: чи є прихований план щодо України?
- Трамп експлуатує тему виборів в Україні, щоб тиснути на владу, при цьому не усвідомлюючи, як їх реально провести під час війни та загроз безпеці.
- Переговори щодо мирної угоди в Україні гальмуються через розбіжності щодо територій, вступу в НАТО та заморожування російських активів.
- Сергій Лавров заявив, що Дональд Трамп нібито розуміє "першопричини війни" в Україні та фактично готовий поступитися Донбасом Росії разом із його населенням.