Вони схожі на домовленості між партнерами по бізнесу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

Чому "мирні угоди" Трампа не дозволяють досягти довготривалого миру?

Президент США заявляв про сумнівні дипломатичні успіхи на міжнародному миротворчому фронті, серед яких нещодавно підписана угода між Руандою та Демократичною Республікою Конго, посередництво у смертельному прикордонному конфлікті між Таїландом і Камбоджею, а також "перемирʼя" в Газі.

Однак, як пише досвідчений міжнародний репортер Пітер Бомонт, 8 грудня, між тайськими та камбоджійськими військовими знову спалахнули бої.

У регіоні Великих озер також зазнала труднощів нещодавно підписана у Вашингтоні угода між Руандою та ДРК. Президент ДРК Фелікс Чісекеді у своїй промові заявив законодавцям, що Руанда вже порушує свої зобов'язання за мирною угодою, укладеною за посередництва Вашингтона.

Журналіст підкреслив, що тим часом у Газі ситуація для палестинців залишається такою ж безнадійною, як і раніше, з майже щоденними атаками.

За його словами, навіть якщо хтось вірить у самопроголошені зусилля Трампа як миротворця, експерти з питань зовнішньої політики класифікують мир двома способами – вперше сформульованим покійним норвезьким соціологом Йоганом Галтунгом.

Галтунг та інші експерти розрізняють два види миру. Перший – це так званий негативний мир, у якому немає прямого насильства. Однак в ньому існують приховані напруження та нерозв'язані проблеми, що робить мир крихким та схильним до епізодичних спалахів конфлікту.

Класичним прикладом негативного миру є тривала напруга між Індією та Пакистаном, яка призвела до епізодичних бойових дій (і, зрозуміло, є однією з криз, які Трамп стверджує, що вирішив).

Позитивний мир, за теорією Галтунга, є набагато вимогливішим до учасників та посередників. Він стосується глибинних проблем, структурного насильства та нерівності, що впливають на населення у конфлікті.

Як зазначають критики, з того часу, як Трамп отримав медаль і трофей від президента ФІФА Джанні Інфантіно за мир, реальність полягає у тому, що більшість дій президента США та його команди не можна належним чином класифікувати як роботу над досягненням негативного миру.

Бізнес, яким займаються Трамп і його посланці, – це укладання угод, що є суто транзакційною справою і дуже відрізняється від важкої роботи з посередництва у мирних процесах,

– підкреслив Бомонт.

Артур Бутелліс у жовтневій статті для Global Observatory Міжнародного інституту миру зазначив, що укладачі угод приносять у посередництво в мирних переговорах цінні навички, зокрема прагматизм, наполегливість та орієнтованість на результат.

Однак між укладанням угод і встановленням миру є принципова різниця. У світі бізнесу укладання угод зосереджується на торгуванні між позиціями. Воно є за своєю суттю транзакційним, нульовим і договірним: одна сторона передає право власності іншій в обмін на оплату.

На відміну від цього, миротворчість прагне перевести сторони від торгування фіксованими позиціями до вирішення їхніх основних інтересів і потреб у пошуках стійких "виграшних" результатів. Вона спрямована на побудову довіри, трансформацію відносин і вирішення структурних та історичних несправедливостей, що призвели до конфлікту.

Водночас оглядач The Guardian вважає, що спроби Трампа більше спрямовані на показ, ніж на реальну роботу. Для нього рукостискання та підписання документів мають більше значення, ніж інклюзивний процес і тривалий, а також справедливий мир, що, ймовірно, не дивно, враховуючи власний досвід президента США у бізнесі, де "перемога вважається найголовнішим".

За словами журналіста, найнебезпечніше те, що ця відсутність відданості є очевидною для всіх учасників. Вона перетворює переговори на довгі вправи в недобросовісності, де гра полягає в тому, щоб обмінюватися звинуваченнями у невдачах, а посередник у вигляді Трампа часто є найбільш ненадійним і недобросовісним учасником.

