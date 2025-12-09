Они похожи на договоренности между партнерами по бизнесу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Почему "мирные соглашения" Трампа не позволяют достичь долговременного мира?

Президент США заявлял о сомнительных дипломатических успехах на международном миротворческом фронте, среди которых недавно подписанное соглашение между Руандой и Демократической Республикой Конго, посредничество в смертельном пограничном конфликте между Таиландом и Камбоджей, а также "перемирие" в Газе.

Однако, как пишет опытный международный репортер Питер Бомонт, 8 декабря, между тайскими и камбоджийскими военными снова вспыхнули бои.

В регионе Великих озер также испытало трудности недавно подписанное в Вашингтоне соглашение между Руандой и ДРК. Президент ДРК Феликс Чисекеди в своей речи заявил законодателям, что Руанда уже нарушает свои обязательства по мирному соглашению, заключенному при посредничестве Вашингтона.

Журналист подчеркнул, что тем временем в Газе ситуация для палестинцев остается такой же безнадежной, как и раньше, с почти ежедневными атаками.

По его словам, даже если кто-то верит в самопровозглашенные усилия Трампа как миротворца, эксперты по вопросам внешней политики классифицируют мир двумя способами – впервые сформулированным покойным норвежским социологом Иоганном Галтунгом.

Галтунг и другие эксперты различают два вида мира. Первый – это так называемый негативный мир, в котором нет прямого насилия. Однако в нем существуют скрытые напряжения и нерешенные проблемы, что делает мир хрупким и склонным к эпизодическим вспышкам конфликта.

Классическим примером негативного мира является длительное напряжение между Индией и Пакистаном, которое привело к эпизодическим боевым действиям (и, понятно, является одним из кризисов, которые Трамп утверждает, что решил).

Позитивный мир, по теории Галтунга, гораздо более требователен к участникам и посредникам. Он касается глубинных проблем, структурного насилия и неравенства, влияющих на население в конфликте.

Как отмечают критики, с тех пор, как Трамп получил медаль и трофей от президента ФИФА Джанни Инфантино за мир, реальность заключается в том, что большинство действий президента США и его команды нельзя должным образом классифицировать как работу над достижением негативного мира.

Бизнес, которым занимаются Трамп и его посланцы, – это заключение сделок, что является чисто транзакционным делом и очень отличается от тяжелой работы по посредничеству в мирных процессах,

– подчеркнул Бомонт.

Артур Бутеллис в октябрьской статье для Global Observatory Международного института мира отметил, что заключающие соглашения приносят в посредничество в мирных переговорах ценные навыки, в частности прагматизм, настойчивость и ориентированность на результат.

Однако между заключением соглашений и установлением мира есть принципиальная разница. В мире бизнеса заключение сделок сосредотачивается на торговле между позициями. Оно является по своей сути транзакционным, нулевым и договорным: одна сторона передает право собственности другой в обмен на оплату.

В отличие от этого, миротворчество стремится перевести стороны от торговли фиксированными позициями к решению их основных интересов и потребностей в поисках устойчивых "выигрышных" результатов. Она направлена на построение доверия, трансформацию отношений и решение структурных и исторических несправедливостей, приведших к конфликту.

В то же время обозреватель The Guardian считает, что попытки Трампа больше направлены на показ, чем на реальную работу. Для него рукопожатия и подписания документов имеют большее значение, чем инклюзивный процесс и длительный, а также справедливый мир, что, вероятно, неудивительно, учитывая собственный опыт президента США в бизнесе, где "победа считается самым главным".

По словам журналиста, самое опасное то, что это отсутствие преданности является очевидным для всех участников. Оно превращает переговоры в долгие упражнения в недобросовестности, где игра заключается в том, чтобы обмениваться обвинениями в неудачах, а посредник в виде Трампа часто является самым ненадежным и недобросовестным участником.

