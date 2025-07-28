О договоренностях заявил в понедельник, 28 июля, премьер-министр Малайзии Ибрагим Анвар, который возглавлял переговоры как председатель регионального блока Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на AP.

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Как прошли переговоры Таиланда и Камбоджи?

Анвар заявил, что Таиланд і Камбоджа достигли совместных договоренностей по принятию мер для "возвращения к нормальной жизни" после того, что прошли "откровенные обсуждения".

От Камбоджи на переговорах присутствовал премьер-министр Хун Манет, а от Таиланда – исполняющий обязанности премьер-министра Пхумтам Вечаячай. После завершения короткой пресс-конференции они даже пожали друг другу руки.

"Немедленное и безусловное прекращение огня" должно наступить с полуночи по местному времени во вторник, 29 июля.

Это жизненно важный первый шаг к деэскалации и восстановлению мира и безопасности,

– прокомментировал Анвар.

Он добавил, что также ожидаются новые встречи военных и должностных лиц от обеих сторон. Кроме того, министрам иностранных дел и обороны Малайзии, Камбоджи и Таиланда поручили "разработать детальный механизм" для внедрения и мониторинга прекращения огня.

Напомним, что беспорядки между странами начались в четверг, 24 июля, после того, как на границе пострадали 5 тайских солдат из-за взрыва мины. Всего за эти дни боевые столкновения унесли жизни по меньшей мере 35 человек, а более 260 000 человек с обеих сторон пришлось эвакуировать.

Встреча между странами состоялась после давления Трампа, который пригрозил не заключать торговые соглашения с любой из этих стран.