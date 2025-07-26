Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на сообщение Дональда Трампа в Truth Social.

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Что Трамп сказал о конфликте Таиланда и Камбоджи?

Американский лидер заявил, что поговорил с премьер-министрами Камбоджи и Таиланда о перемирии между странами. Он считает, что обе стороны хотят немедленного прекращения огня и мира.

Мы, так совпало, что ведем торговые переговоры с обеими странами, но не хотим заключать никаких соглашений, если они воюют – и я прямо им об этом сказал,

– рассказал Трамп.

Сначала он провел разговор с представителем Камбоджи, а затем позвонил премьеру Таиланда. "Я пытаюсь упростить сложную ситуацию! В этой войне гибнут много людей, но она очень напоминает мне конфликт между Пакистаном и Индией, который удалось успешно остановить", – подытожил президент США.

Почему вспыхнул конфликт в Азии?

Таиланд и Камбоджа десятилетиями спорят о неопределенных участках вдоль 800-километровой границы, однако сейчас там разгорелись масштабные боевые действия. Бои вспыхнули по меньшей мере в шести точках вдоль 209 километров границы, где споры о суверенитете продолжаются более века.

Таиландская армия 24 июля нанесла авиационные удары по военным целям в Камбодже через день после того, как тайский солдат потерял ногу в результате взрыва на мине. Позже ответила и Камбоджа.

После двух дней боев между Таиландом и Камбоджей произошло вторжение подразделений на территорию провинции Трат. В свою очередь, военно-морские силы Таиланда отразили нападение.