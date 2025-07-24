Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN и The Guardian.

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Что известно об авиаударах между Таиландом и Камбоджей?

Журналисты отметили, что Таиланд ударил из своих истребителей против камбоджийских военных целей вдоль спорной границы. Эта атака произошла через день после того, как тайский солдат потерял ногу в результате взрыва на мине.

Второе региональное военное командование Таиланда на северо-востоке сообщило в фейсбуке о развертывании истребителей F-16. Оно также заявило об "уничтожении" двух камбоджийских региональных военных штабов.

Заместитель представителя армии Таиланда полковник Рича Суксуванонт заявил, что авиаудары были направлены только на военные цели.

Министерство обороны Камбоджи подтвердило, что авиаудары Таиланда поразили ее территорию, и заявило, что "решительно ответит". В Пномпене также назвали эти действия "жестокой, варварской и насильственной военной агрессией" со стороны Таиланда.

Какова ситуация на границе между государствами?

По словам военных чиновников, ранее в четверг вдоль спорной границы вспыхнули вооруженные столкновения между тайскими и камбоджийскими силами.

Обстрелы на границе Таиланда и Камбоджи: смотрите видео

Они начались рано утром, когда тайские военные заявили, что камбоджийские войска обстреляли тайскую армейскую базу в районе вблизи древнего храма Та Муен Тхом, который расположен на спорной территории на юге провинции Сурин Таиланда и на северо-западе Камбоджи.

По словам тайцев, Камбоджа запустила беспилотный летательный аппарат перед храмом, прежде чем отправить войска с оружием. Камбоджийская сторона это опровергает, зато настаивает, что первыми открыли огонь именно тайские солдаты.

Камбоджийских военных также обвинили в огне из тяжелого вооружения по гражданскому району в соседнем районе Кап Чоенг в провинции Сурин.

На месте обстрела виден дым: смотрите видео

По данным министерства здравоохранения Таиланда, две больницы в провинции Сурин в Таиланде, расположены вблизи места столкновения, начали эвакуацию пациентов. В сети также распространили кадры, как стороны обстреливают друг друга из реактивных систем залпового огня. Стороны обстреливают друг друга из РСЗО: смотрите видео Сообщалось о столкновениях в шести местах вдоль спорной границы, граничащей с северо-восточным регионом Таиланда. Таиланд также закрывает все пункты пропуска на границе с Камбоджей. Как комментируют боевые действия в Бангкоке и Пномпене?

Представитель Министерства обороны Камбоджи заявил, что их войска действовали в порядке самообороны после ничем спровоцированного вторжения тайских солдат.

Премьер-министр Камбоджи Хун Манет заявил в фейсбуке, что Таиланд атаковал позиции армии возле двух храмов в провинции Оддар Меанчей, а также в провинциях Преах Вихеа в Камбодже и Убонратчатхане в Таиланде.

Камбоджа всегда придерживалась позиции мирного решения проблем, но в этом случае у нас нет другого выбора, кроме как ответить вооруженной силой на вооруженную агрессию,

– сказал премьер-министр.

Хун Мане также призвал граждан Камбоджи сохранять спокойствие.

Что известно о жертвах и пострадавших?

В результате атаки, по словам тайской стороны, было ранено трое мирных жителей, включая пятилетнего мальчика. Тайские власти немедленно эвакуировали жителей из этого района.

Кроме того, по данным правительства Таиланда, по меньшей мере два тайских мирных жителя погибли, а 7 солдат получили ранения в результате стрельбы и артиллерийского обстрела.

Конфликт на границе между Таиландом и Камбоджей продолжается уже десятки лет, однако в последние недели ситуация существенно обострилась.

23 июля Таиланд отозвал своего посла из Камбоджи и выслал камбоджийских дипломатов – после инцидента, в котором тайский военный потерял конечности из-за взрыва мины. Таиланд обвиняет соседей в новом минировании приграничной территории. Камбоджа эти обвинения отвергает и напоминает, что ее земля до сих пор усеяна миллионами мин, оставленных после длительных гражданских войн.