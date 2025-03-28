Еще сотни человек пострадали. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.
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От землетрясения погибли и пропали без вести десятки людей
В Бангкоке в 13:30 (около 8:30 по киевскому времени) зафиксировали сокрушительное землетрясение магнитудой 7,7. Оно произошло на глубине 10 километров.
Его эпицентр был в соседней Мьянме, которая также сильно пострадала. Кроме того, толчки почувствовали в Бангладеше, Индии, Лаосе и Китае.
Многие люди оказались в ловушках под завалами. К сожалению, известно о жертвах.
В частности, по меньшей мере 20 человек погибли в мечети Шве Пхо Шейн в городе Мандалай, в Мьянме. Землетрясение застало их как раз во время богослужения.
В городе также погиб 3-летний ребенок. Ее мать рассказала, что девочка получила смертельные травмы дома – семья как раз обедала, когда их дом начал рушиться.
Я пыталась подбежать к ней, но прежде чем я смогла, кирпичи упали и на меня,
– рассказала женщина.
Всего в Мьянме известно о по меньшей мере 300 пострадавших.
Кроме того, сообщается о 3 жертвы в Бангкоке, в Таиланде. Они оказались под завалами 30-этажного небоскреба, который был еще на этапе строительства.
На месте обвалившегося здания 90 человек считаются пропавшими без вести. Еще 20 – заблокированы в шахте лифта, и неизвестно, ли они живы.
Спасти удалось пока только 7 человек.
Число жертв и пострадавших может возрасти.