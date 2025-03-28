В пятницу, 28 марта, мощное землетрясение магнитудой 7,7 всколыхнуло столицу Таиланда, заставив здания шататься, передает 24 Канал со ссылкой на AP.

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Что известно

По предварительным данным, землетрясение произошло на глубине всего 10 километров, а его эпицентр располагался в соседней Мьянме.

В Бангкоке проживает более 17 миллионов человек, многие из которых живут в высотных зданиях.

Сигнализация сработала в зданиях, когда землетрясение произошло около 13:30 (около 08:30 по киевскому времени). Озадаченные жители эвакуировались по лестнице из высотных кондоминиумов и отелей в густонаселенном центре города.

Люди оставались на улицах, ища тень от палящего солнца в первые минуты после толчка. Толчки были настолько сильными, что вода выплескивалась из бассейнов, в том числе и в высотных зданиях.

Что происходило в столице Таиланда: смотрите видео

Таиланд содрогается от землетрясения: смотрите видео

Сообщений о разрушениях или жертвах пока не поступало.

Землетрясение почувствовали также в Бангладеше, Индии, Лаосе и Китае.