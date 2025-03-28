У п'ятницю, 28 березня, потужний землетрус магнітудою 7,7 сколихнув столицю Таїланду, змусивши будівлі хитатися, передає 24 Канал із посиланням на AP.

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Що відомо

За попередніми даними, землетрус стався на глибині лише 10 кілометрів, а його епіцентр розташовувався в сусідній М’янмі.

У Бангкоку проживає понад 17 мільйонів людей, багато з яких мешкають у висотних будівлях.

Сигналізація спрацювала в будівлях, коли землетрус стався близько 13:30 (близько 08:30 за київським часом). Спантеличені мешканці евакуювалися сходами з висотних кондомініумів та готелів у густонаселеному центрі міста.

Люди залишалися на вулицях, шукаючи тінь від палючого сонця в перші хвилини після поштовху. Поштовхи були настільки сильними, що вода вихлюпувалася з басейнів, зокрема й у висотних будівлях.

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Повідомлень про руйнування чи жертви наразі не надходило.

Землетрус відчули також в Бангладеші, Індії, Лаосі та Китаї.

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